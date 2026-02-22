Homens atuam nas ruas de Nova Iguaçu para limpeza após consequências do temporal do fim de semana - Divulgação

Homens atuam nas ruas de Nova Iguaçu para limpeza após consequências do temporal do fim de semanaDivulgação

Publicado 22/02/2026 21:19

Nova Iguaçu - Subiu de 49 para 69 o número de ocorrências registradas pela Defesa Civil devido ao temporal da tarde do último sábado (21), em Nova Iguaçu. O município segue em estágio de alerta máximo. O prefeito Dudu Reina decretou a criação oficial do gabinete de crise e também a situação de emergência no município. A medida representa o último dos seis níveis previstos no protocolo de resposta a desastres, acionado quando há necessidade de intervenções imediatas diante da gravidade do cenário.

De acordo com o último boletim divulgado, sete famílias com 22 pessoas estão desalojadas. Sete imóveis foram interditados. Não há registro de desabrigados, feridos ou mortos.

Entre as ocorrências, estão 33 deslizamentos de barreira, 14 alagamentos, oito desabamentos de muro, uma cratera em via pública devido a uma enxurrada, entre outros casos. O balanço permanece em atualização constante e pode ser alterado a qualquer momento.

Chuva mais de três vezes acima do esperado

Somente no mês de fevereiro, o município já registrou índice de chuva superior a 300% do esperado para o período. Em apenas uma hora do temporal de ontem, foram mais de 75 milímetros de precipitação, agravando pontos de alagamento e riscos estruturais.

Ao todo, 26 bairros foram afetados pelo temporal: Adrianópolis, Da Luz, Botafogo, Centro, Comendador Soares, Jardim Carioca, Jardim Ocidental, Marco II, Ouro Verde, Parque Estoril, Ponto Chic, Posse, Tinguá, Vila de Cava, Miguel Couto, Nova América, Rancho Fundo, Cobrex, Ambaí, Califórnia, Carmari, Kennedy, Boa Esperança, Paque Flora, Jardim Tropical e Botafogo.

A Secretaria Municipal de Assistência Social irá distribuir 450 quentinhas no almoço nos bairros Marco II, Jacutinga e Andrade de Araújo para auxiliar na alimentação dos moradores afetados pela chuva.

Devido ao alto volume de chuvas nos últimos dias, houve extravasamento de água na galeria pluvial do Hospital Geral de Nova Iguaçu, o que resultou em pontos de alagamento na unidade. Não houve qualquer impacto na assistência aos pacientes. Os atendimentos seguem normalmente.

Pontos de Apoio

Para atender possíveis famílias desalojadas, a Prefeitura disponibilizou a estrutura do Espaço Municipal da Terceira Idade (Esmuti), localizado na Av. Luís de Matos, 736, no bairro da Luz. O espaço foi preparado para funcionar como ponto de apoio e acolhimento emergencial, caso haja necessidade. Até o momento, nenhum morador precisou ser encaminhado ao local.

Equipes da Prefeitura atuam nas áreas mais críticas

Desde as primeiras horas do dia, equipes da Prefeitura estão nas ruas realizando limpeza de vias, rios e córregos, retirada de galhos de árvores, desobstrução de bueiros e outros serviços emergenciais. O maquinário solicitado pelo prefeito Dudu Reina ao governador Cláudio Castro já chegou à cidade para reforçar as ações de resposta.

O prefeito acompanha pessoalmente os trabalhos nas ruas e a atuação das equipes.

Para as próximas horas, a previsão é de tempestade caracterizada por chuva intensa e volumosa em curto intervalo de tempo, com incidência de raios e rajadas de vento ocasionais no período da tarde.

A orientação da Prefeitura é que a população evite deslocamentos desnecessários, não atravesse áreas alagadas e acione imediatamente a Defesa Civil pelos telefones: (21) 98160-9740 / (21) 3779-0660 / (21) 2667-2019 / (21) 2667-5751 ou o 199 em caso de emergência.

