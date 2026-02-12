As ocorrências aconteceram fora do período letivo, que começa no dia 23 de fevereiro, e não comprometeram o funcionamento das escolasDivulgação
Furtos e vandalismo atingem três escolas municipais de Nova Iguaçu
Guarda Ambiental de Nova Iguaçu realiza soltura de gavião em Tinguá
A ave, espécie comum em diversas regiões do Brasil — como áreas campestres, pastagens, cerrado e até zonas urbanas — havia sido resgatada durante a Operação Verão
Prefeitura de Nova Iguaçu disponibiliza pagamento da Taxa Consolidada 2026 pela internet
A guia de pagamento pode ser emitida pelo Portal do Contribuinte, disponível no site oficial do município
Prefeitura de Nova Iguaçu segue atendendo famílias afetadas pelas chuvas
As equipes realizam limpeza de valas e valões, desobstrução de vias e retirada de resíduos acumulados pela chuva
Inscrições para o 5º Prêmio FENIG Destaque Iguaçuano vão até domingo
Votação popular que vai definir os vencedores começará no dia 27 de fevereiro
Firjan SENAI oferece vagas gratuitas em cursos de qualificação em Nova Iguaçu
As inscrições já estão abertas e devem ser feitas presencialmente na unidade
Internet vira principal forma de lazer em bairro sem equipamentos culturais
Cerca de 69% dos moradores do Geneciano, em Nova Iguaçu, afirmaram utilizá-la principalmente para entretenimento, como redes sociais, vídeos, filmes e jogos
Prefeitura de Nova Iguaçu e ICMBio combatem extração ilegal de palmito na Reserva do Tinguá
Operação foi planejada, investigada e executada pelo órgão federal, responsável pelo local, com apoio do município
Prefeitura de Nova Iguaçu e Ministério da Saúde iniciam obras da Policlínica de Marapicu
A nova unidade é resultado de projeto apresentado pela Prefeitura e selecionado pelo Novo PAC Saúde 2025
