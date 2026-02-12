As ocorrências aconteceram fora do período letivo, que começa no dia 23 de fevereiro, e não comprometeram o funcionamento das escolas - Divulgação

Publicado 12/02/2026 11:40

Nova Iguaçu – Na última semana, três unidades da rede municipal de ensino de Nova Iguaçu foram alvo de furtos e atos de vandalismo. As ocorrências aconteceram fora do período letivo, que começa no dia 23 de fevereiro, e não comprometeram o funcionamento das escolas.

No CIEP 373 – Brigadeiro Teixeira, localizado no bairro Jardim Paraíso, os criminosos furtaram cerca de 60 ventiladores, dois aparelhos de ar-condicionado, cabos de energia e equipamentos de informática, além de notebooks, impressoras, geladeiras, freezers, uma centrífuga industrial, uma sanduicheira, uma cafeteira, uma garrafa térmica, materiais didáticos e pedagógicos, kits escolares, fios da bomba d’água, filtros de linha, extensões, quatro barricas de massa corrida e três latas de tinta, causando prejuízos significativos à infraestrutura da unidade.

Na Escola Municipal Engenho Pequeno, no bairro Engenho Pequeno, foram furtadas evaporadoras de ar-condicionado, uma televisão, ventiladores, equipamentos eletrônicos, além de fios elétricos e tubulações. Já na Escola Municipal Professora Anna Maria Ramalho, no bairro Miguel Couto, houve o furto de cabos de energia e danos em pontos da rede elétrica da unidade.

As ocorrências foram registradas em delegacia e encaminhadas à Secretaria Municipal de Ordem Pública. A Secretaria Municipal de Infraestrutura foi acionada para realizar os reparos necessários. Paralelamente, a administração municipal avalia a adoção de medidas preventivas, como a instalação de câmeras de monitoramento nas unidades da rede municipal, com o objetivo de coibir novas ações criminosas.