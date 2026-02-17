Para muitos pacientes, foi a oportunidade de vivenciar um pouco da maior festa popular do país enquanto seguem em recuperação - Divulgação

Para muitos pacientes, foi a oportunidade de vivenciar um pouco da maior festa popular do país enquanto seguem em recuperaçãoDivulgação

Publicado 17/02/2026 12:05

Nova Iguaçu - O som da diversão ecoou onde normalmente se ouvem passos apressados e orientações médicas. O Carnaval chegou mais cedo à enfermaria pediátrica do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). O local ganhou novas cores, música e brincadeiras, levando leveza às crianças internadas e também aos seus responsáveis.

Personagens animados comandaram o bloquinho do HGNI, passando de leito em leito, distribuindo brindes e espalhando alegria. Teve foto, interação e até improviso de samba ao lado das camas. Para muitos pacientes, foi a oportunidade de vivenciar um pouco da maior festa popular do país enquanto seguem em recuperação.

A iniciativa foi pensada especialmente para os pequenos que estão em tratamento e não poderão participar das comemorações neste ano. Mais do que fantasia e música, a ação levou acolhimento e conforto emocional. O ambiente hospitalar se transformou em um espaço de imaginação e descontração, reforçando que o cuidado também passa pelo bem-estar psicológico, sempre com atividades autorizadas e acompanhadas pelas equipes médicas.

Para o diretor-geral do HGNI, Ulisses Melo, a ação reforça uma assistência que vai além dos procedimentos clínicos.

“Sabemos que a internação pode ser um período delicado, principalmente para as crianças. Trazer o Carnaval para dentro da enfermaria é uma forma de renovar o ânimo, aliviar a tensão e mostrar que o hospital também pode ser um lugar de acolhimento e esperança”, disse.

Após a visita aos leitos, a comemoração seguiu para a brinquedoteca da unidade, espaço dedicado à recreação e ao desenvolvimento dos pacientes. As crianças que não estavam acamadas puderam brincar, tirar fotos e arriscar alguns passos de samba, vivendo um Carnaval adaptado à realidade hospitalar.