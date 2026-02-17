Objetivo principal é garantir a segurança e o respeito aos direitos humanos durante os dias de folia - Divulgação

Publicado 17/02/2026 12:52

Nova Iguaçu – O município aderiu à campanha de Carnaval “Pule, Brinque e Cuide - Unidos pela proteção de crianças e adolescentes”, do Governo Federal. A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), tem percorrido regiões da cidade para sensibilizar a sociedade sobre a responsabilidade coletiva na prevenção e no enfrentamento de violações de direitos, como abuso, exploração sexual e trabalho infantil.

O objetivo principal é garantir a segurança e o respeito aos direitos humanos durante o Carnaval. Panfletos com informações sobre os tipos de violência contra crianças e adolescentes e também com os canais de denúncia foram distribuídos à população durante o percurso.

A campanha da Comissão Intersetorial de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, por meio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), explica que a violência sexual pode ocorrer por meio de abuso (uso de força física, ameaças ou sedução) ou exploração sexual (troca financeira, de favores ou presentes).

Além do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, o movimento também visa alertar contra o trabalho infantil. este tipo de exploração costuma aumentar durante os dias de folia, principalmente no comércio de álcool. O mesmo acontece nas ocorrências de exploração infantil no tráfico de entorpecentes, assim como situações de exposição à violência e acidentes de trânsito.

“As denúncias em Nova Iguaçu contra este tipo de exploração podem ser feitas nos conselhos tutelares, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e na Coordenação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, localizada na sede da SEMAS. Também podem ser feitas denúncias ao Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente (CMDCA) ou por telefone, no Disque 100”, explicou Elaine Medeiros, secretária municipal de Assistência Social, ressaltando que os canais de denúncia garantem o anonimato do denunciante.

Disque 100

A população pode contribuir denunciando qualquer tipo de exploração através do Disque 100 (Disque Direitos Humanos), canal nacional de proteção aos direitos humanos. O serviço é gratuito e acessível para registro e encaminhamento de denúncias de violações de direitos humanos.

As denúncias podem ser feitas por diferentes plataformas: além das ligações telefônicas do Disque 100, as vítimas podem entrar em contato pelo WhatsApp e Telegram. Pessoas surdas ou com deficiência auditiva podem realizar videochamada em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Outra opção é o atendimento por meio de bate-papo.