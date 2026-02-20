Ação em Nova Iguaçu vai celebrar o Fevereiro Roxo neste fim de semana - Divulgação

Publicado 20/02/2026 15:26

O município de Nova Iguaçu será o primeiro a receber o Conexão Librelon, que tem o objetivo de promover saúde, bem-estar e cuidado com a vida, além de apoiar causas que precisam de visibilidade. A ação é uma extensão do Librelon em Movimento, realizado mensalmente com o mesmo objetivo, e que agora passa a acontecer em formato itinerante, fortalecendo a conexão com a população local.

Nesta primeira edição, o evento acontece em parceria com o poder legislativo do município e será marcado por uma Caminhada de Conscientização do Fevereiro Roxo, campanha dedicada a dar voz às pessoas que convivem com Lúpus, Fibromialgia e Alzheimer.

A caminhada será realizada no dia 21 de fevereiro, às 7h, com concentração na Vila Olímpica de Nova Iguaçu, localizada na Rua Governador Portela, Centro.

A escolha do Fevereiro Roxo reforça o compromisso do mandato com a humanização, princípio que norteia a sua atuação: “Quando falamos em humanizar, falamos em cuidar das pessoas, dar visibilidade às suas dores e promover ações que gerem conscientização, acolhimento e qualidade de vida para a população”, destaca o deputado estadual Librelon.

A ação é aberta ao público e convida moradores, familiares e a todos que abraçam essa causa para participarem deste momento de conscientização e apoio coletivo.