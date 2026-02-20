Ação em Nova Iguaçu vai celebrar o Fevereiro Roxo neste fim de semanaDivulgação
Fevereiro Roxo: caminhada de conscientização chega a Nova Iguaçu
Objetivo de promover saúde, bem-estar e cuidado com a vida, além de apoiar causas que precisam de visibilidade
Fevereiro Roxo: caminhada de conscientização chega a Nova Iguaçu
Objetivo de promover saúde, bem-estar e cuidado com a vida, além de apoiar causas que precisam de visibilidade
Nova Iguaçu faz alerta contra exploração sexual e trabalho infantil neste carnaval
Objetivo principal é garantir a segurança e o respeito aos direitos humanos durante os dias de folia
Bloquinho de Carnaval do HGNI transforma a rotina de crianças internadas
Para muitos pacientes, foi a oportunidade de vivenciar um pouco da maior festa popular do país enquanto seguem em recuperação
Furtos e vandalismo atingem três escolas municipais de Nova Iguaçu
As ocorrências aconteceram fora do período letivo, que começa no dia 23 de fevereiro, e não comprometeram o funcionamento das escolas
Guarda Ambiental de Nova Iguaçu realiza soltura de gavião em Tinguá
A ave, espécie comum em diversas regiões do Brasil — como áreas campestres, pastagens, cerrado e até zonas urbanas — havia sido resgatada durante a Operação Verão
Prefeitura de Nova Iguaçu disponibiliza pagamento da Taxa Consolidada 2026 pela internet
A guia de pagamento pode ser emitida pelo Portal do Contribuinte, disponível no site oficial do município
Prefeitura de Nova Iguaçu segue atendendo famílias afetadas pelas chuvas
As equipes realizam limpeza de valas e valões, desobstrução de vias e retirada de resíduos acumulados pela chuva
Inscrições para o 5º Prêmio FENIG Destaque Iguaçuano vão até domingo
Votação popular que vai definir os vencedores começará no dia 27 de fevereiro
Firjan SENAI oferece vagas gratuitas em cursos de qualificação em Nova Iguaçu
As inscrições já estão abertas e devem ser feitas presencialmente na unidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.