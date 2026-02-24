Durante as ações, estão sendo distribuídos colchões, travesseiros, cobertores, kits de limpeza e cestas básicas - Divulgação

Publicado 24/02/2026 19:28

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu segue mobilizada no atendimento às famílias atingidas pelas fortes chuvas que afetaram diferentes bairros da cidade nos últimos dias. Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) estão nas ruas realizando a entrega de insumos e o acompanhamento das áreas impactadas, com apoio de agentes da Guarda Municipal. A Defesa Civil municipal atualizou para 213 o número de ocorrências registradas. A cidade permanece em estágio de alerta máximo.

Nesta terça-feira (24), as ações se concentram principalmente no bairro de Andrade Araújo, onde 14 ruas estão sendo monitoradas, mapeadas e atendidas, além de outras localidades como Caioaba e Miguel Couto. As equipes retornaram às ruas já cadastradas pela Defesa Civil para realizar novas entregas e atualizar o levantamento das necessidades das famílias.

Durante as ações, estão sendo distribuídos colchões, travesseiros, cobertores, kits de limpeza e cestas básicas, com o objetivo de minimizar os prejuízos causados pelas chuvas e garantir atendimento imediato às famílias em situação de vulnerabilidade.

Devido à atuação integral das equipes em campo, todos os CRAS do município permanecem fechados temporariamente. “O atendimento, neste momento, é de caráter humanitário, visando assegurar direitos básicos e contribuir para o retorno gradual da normalidade”, informou Jean Silveira, superintendente dos Programas Sociais da SEMAS.

Além da atuação das secretarias de Assistência Social e de Defesa Civil, que vem realizando vistorias técnicas em imóveis, encostas e barreiras, a prefeitura segue empenhada na limpeza das ruas, desobstrução de vias e retirada de lama e lixo para restabelecer a normalidade na cidade. Mais de 500 profissionais estão mobilizados, com apoio de equipamentos e órgãos do Governo do Estado. De acordo com balanço parcial da Secretaria Municipal de Serviços Delegados (SEMUSD), cerca de 5 mil toneladas de resíduos foram recolhidas entre domingo (22) e segunda-feira (23).

Volume de chuva acima da média

Nos primeiros 23 dias do mês, Nova Iguaçu já registra 576,6 milímetros de chuva em Adrianópolis — volume 3,5 vezes acima da média de fevereiro (164,3 mm). O dado foi revisado pela Defesa Civil nesta terça-feira. Antes, o acumulado informado era de 643 mm. De acordo com o novo boletim do órgão, emitido às 12h, subiu para 213 o número de ocorrências em decorrência da chuva. Foram 26 bairros afetados.

Os registros englobam, entre outros números, 84 deslizamentos de barreira; 53 alagamentos; 22 ameaças de desabamento de imóvel e nove desabamentos, além de 19 interdições. Os dados também apontam 132 pessoas desalojadas e duas mil afetadas diretamente. Não há desabrigados, feridos ou mortos.

A previsão do tempo para a tarde desta terça-feira é de mais temporal, com chuva intensa e volumosa num curto espaço de tempo acompanhada por raios.

Prevenção de alagamentos e obras estruturantes

Além das ações emergenciais, a prefeitura mantém trabalhos contínuos de prevenção, como limpeza e manutenção de rios, canais e sistemas de drenagem. O prefeito da cidade, Dudu Reina, vem acompanhando de perto a situação nos bairros e reforçou a necessidade de avançar em obras estruturantes para reduzir os impactos das enchentes.

“O Projeto Iguaçu precisa sair do papel e os piscinões avançar, com união entre município, estado e União. Já fomos contemplados no PAC, mas aguardamos a liberação dos recursos e a conclusão dos projetos para iniciar as obras e enfrentar de forma efetiva os alagamentos”, afirmou Dudu Reina.

O Projeto Iguaçu é orçado em mais de R$ 2 bilhões e, para que tenha a eficiência necessária, deverá ser realizado nos municípios de Nova Iguaçu, Belford Roxo e Duque de Caxias para que o escoamento de águas pluviais possa ser feito pela Baía de Guanabara. Para a construção dos piscinões, a prefeitura irá receber do Governo Federal R$ 49 milhões, menos da metade dos R$ 120 milhões solicitados. O projeto está sendo desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).