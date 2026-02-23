Equipes estão atuando fortemente na limpeza da cidade, desobstrução de vias e na assistência aos moradores com o objetivo de restabelecer a normalidade na cidade - Divulgação

Publicado 23/02/2026 20:04

Nova Iguaçu - Depois do intenso temporal que castigou Nova Iguaçu no fim de semana, a Prefeitura de Nova Iguaçu atuou fortemente na limpeza da cidade, desobstrução de vias e na assistência aos moradores nesta segunda-feira (23). Segundo boletim da Secretaria de Defesa Civil de Nova Iguaçu, já foram registradas 195 ocorrências nos 26 bairros atingidos pelas chuvas. Foram 76 deslizamentos de barreira; 47 alagamentos; 21 ameaças de desabamento de imóvel e nove desabamentos, além de 13 interdições. Há também 107 pessoas desalojadas, duas mil afetadas diretamente. Não há pessoas desabrigadas, feridas ou mortas.

A operação de limpea, que continua nesta terça-feira (24), envolve mais 500 pessoas trabalhando e equipamentos, com apoio de órgãos do Governo do Estado. De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Serviços Delegados (SEMUSD), aproximadamente 5 mil toneladas de lama e lixo foram recolhidas nas últimas 24 horas. Com a quantidade de chuva que caiu na cidade durante os 23 dias deste mês, o volume acumulado até agora já ultrapassa os 643 mm, em Adrianópolis. Isso significa que o índice está quatro vezes acima do esperado para fevereiro.

Na tarde desta segunda, chuvas intensas atingiram o município, afetando principalmente a região de Austin e Riachão, onde foram registrados os maiores acumulados pluviométricos, com volumes de 39,6 mm e 41,2 mm, respectivamente, acumulados em 1h30m (das 14h às 15h30).

Houve transbordamento do Rio Botas causando inundação em vias públicas, mas sem registros de casas afetadas até as 19h. Por causa das chuvas, a Defesa Civil emitiu mensagens de alerta máximo à população via SMS e Cell Broadcast. Às 15h40, um ponto de apoio foi aberto no Instituto de Educação Santa Ângela, na Rua Márcio Vieira de Oliveira, nº 350, em Austin.

Assim como aconteceu no fim de semana, o prefeito Dudu Reina voltou a acompanhar de perto a situação dos moradores afetados nesta segunda. Ele esteve no bairro Grajaú, onde visitou uma família que teve a casa destruída pela força da água. Ele garantiu que o município continuará trabalhando para restabelecer a normalidade nos locais atingidos, mas voltou a lembrar que somente o apoio entre os governantes será capaz de buscar uma solução que seja realmente eficaz para mitigar enchentes.

“O Projeto Iguaçu precisa sair do papel. Esta é uma obra de mais de R$ 2 bilhões que começa aqui em Nova Iguaçu e passa por Belford Roxo e Duque de Caxias até chegar na Baía de Guanabara. Precisamos do empenho de todos os envolvidos para que ele se torne realidade”, disse Dudu Reina, que também está empenhado na construção de cinco piscinões para a absorção de água pluvial.

“Nós inscrevemos nosso município no PAC e fomos contemplados pelo Governo Federal com R$ 49 milhões para começar a primeira etapa, que é a construção dos piscinões. Mas este valor, além de não chegar à metade dos R$ 120 milhões que solicitamos, ainda não foi liberado. Estamos aguardando a finalização do projeto que está sendo desenvolvido pela UFRJ para darmos início às obras”, complementou.

Em função do atendimento domiciliar que está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, todos os CRAS da cidade permanecerão fechados nesta terça-feira (24). As unidades devem ser reabertas na quarta-feira (25).

Para a noite e a madrugada, a previsão indica pancadas isoladas de intensidade moderada, com maior probabilidade durante a madrugada. O cenário mantém as equipes em prontidão e reforça o alerta à população.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelos números 2667-5751 e 98160-9740. As equipes seguem de prontidão. O órgão conta também com serviço de alerta por SMS, que informa sobre mudanças no tempo e nos estágios do município. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da residência para o número 40199.

