Peças infantis serão encenadas no Shopping Nova Iguaçu nos fins de semana - Divulgação

Peças infantis serão encenadas no Shopping Nova Iguaçu nos fins de semanaDivulgação

Publicado 24/02/2026 10:49

Nova Iguaçu - O Shopping Nova Iguaçu iniciou uma campanha de arrecadação para apoiar os moradores da Baixada Fluminense que foram afetados pelas fortes chuvas do fim de semana. A iniciativa mobiliza toda a comunidade a contribuir com alimentos não perecíveis, água potável, roupas e artigos de higiene.

O ponto de doação está instalado no Piso 2, ao lado do Rei do Mate, e estará disponível das 10h às 22h. Todo o material arrecadado será encaminhado à Assistência Social de Nova Iguaçu, que fará a triagem e distribuição dos itens às famílias impactadas.

“Sabemos que muitas pessoas estão enfrentando dificuldades neste momento, e nosso papel é facilitar essa rede de ajuda entre quem pode doar e quem mais precisa. Nosso ponto de coleta agiliza o recebimento das doações e contribui para que elas cheguem mais rapidamente às famílias afetadas”, afirma Luciane Treigher, Gerente de Marketing de Vendas do Shopping Nova Iguaçu.

O Shopping Nova Iguaçu fica na Av. Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz, Nova Iguaçu – RJ.

Serviço - Campanha de arrecadação do Shopping Nova Iguaçu

•Início: a partir de 23/02

•Local: Piso 2, ao lado do Rei do Mate

•Endereço: Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz, Nova Iguaçu – RJ.

