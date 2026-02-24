Peças infantis serão encenadas no Shopping Nova Iguaçu nos fins de semanaDivulgação
•Início: a partir de 23/02
•Local: Piso 2, ao lado do Rei do Mate
•Endereço: Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz, Nova Iguaçu – RJ.
Shopping Nova Iguaçu mobiliza campanha de arrecadação para apoiar famílias afetadas pelas chuvas
Ponto de coleta está localizado no Piso 2; veja como participar
Nova Iguaçu segue em alerta máximo, e Prefeitura amplia ações de resposta às chuvas
Equipes estão atuando fortemente na limpeza da cidade, desobstrução de vias e na assistência aos moradores com o objetivo de restabelecer a normalidade na cidade
Prefeito Dudu Reina acompanha áreas afetadas pela chuva em Tinguá e reforça atuação das equipes municipais
As chuvas intensas atingiram Nova Iguaçu com o maior volume registrado em Tinguá: 80,4 milímetros em três horas
Nova Iguaçu registra 69 ocorrências após chuvas intensas do último sábado
Município segue em estágio de alerta máximo e prefeito Dudu Reina decretou a criação oficial do gabinete de crise
Fevereiro Roxo: caminhada de conscientização chega a Nova Iguaçu
Objetivo de promover saúde, bem-estar e cuidado com a vida, além de apoiar causas que precisam de visibilidade
Nova Iguaçu faz alerta contra exploração sexual e trabalho infantil neste carnaval
Objetivo principal é garantir a segurança e o respeito aos direitos humanos durante os dias de folia
Bloquinho de Carnaval do HGNI transforma a rotina de crianças internadas
Para muitos pacientes, foi a oportunidade de vivenciar um pouco da maior festa popular do país enquanto seguem em recuperação
Furtos e vandalismo atingem três escolas municipais de Nova Iguaçu
As ocorrências aconteceram fora do período letivo, que começa no dia 23 de fevereiro, e não comprometeram o funcionamento das escolas
Guarda Ambiental de Nova Iguaçu realiza soltura de gavião em Tinguá
A ave, espécie comum em diversas regiões do Brasil — como áreas campestres, pastagens, cerrado e até zonas urbanas — havia sido resgatada durante a Operação Verão
