Órgão prestou atendimento direto à população nos bairros Ambaí, Caioaba, Rancho Novo, Carmari, Vila São Luís e Vila Operária - Divulgação

Publicado 26/02/2026 09:26

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu mantém sua força-tarefa em ação nas áreas afetadas pelas intensas chuvas dos últimos dias. Equipes das secretarias de Assistência Social, Defesa Civil, Serviços Delegados, Infraestrutura e da Companhia de Desenvolvimento estão trabalhando para garantir assistência às famílias e o retorno da cidade à normalidade. São 306 ocorrências registradas em 53 bairros, com aproximadamente 3,3 mil pessoas afetadas diretamente.

De acordo com a Secretária de Assistência Social, Elaine Medeiros, o órgão prestou atendimento direto à população nos bairros Ambaí, Caioaba, Rancho Novo, Carmari, Vila São Luís e Vila Operária.

“Nosso foco é assegurar direitos básicos às famílias afetadas. Estamos distribuindo colchões, travesseiros, cobertores, kits de limpeza e cestas básicas para minimizar os prejuízos e garantir atendimento imediato às pessoas em situação de vulnerabilidade”, disse.

Para reforçar a atuação em campo, os CRAS do município permanecem temporariamente fechados. Quem precisar de atendimento deve procurar a sede da Assistência Social, na Rua Dr. Luiz Guimarães, 956, no Centro.

A Defesa Civil também mantém equipes nas ruas. Nesta quarta, as ações se concentraram em Miguel Couto, Carmari, Cerâmica, Ponto Chic, Posse e Centro. Desde sábado (21), já foram realizadas mais de 180 vistorias técnicas, sendo mais de 70 entre a terça (24) e esta quarta (25). Os registros apontam 112 deslizamentos de barreira, 62 alagamentos, 33 ameaças de desabamento, nove desabamentos e 30 interdições. Há 196 pessoas desalojadas (67 famílias). Não há desabrigados, feridos ou mortes.

O volume de chuva ajuda a explicar a dimensão do impacto na cidade. Em Adrianópolis, o acumulado nos primeiros 23 dias do mês chegou a 576,6 milímetros — 3,5 vezes acima da média histórica de fevereiro, de 164,3 mm. A previsão indica pancadas isoladas, com possibilidade de raios, entre a tarde e a noite desta quarta. A cidade segue em alerta. E com equipes nas ruas.