O ano letivo de 2026 começou com 91% das escolas já climatizadas, garantindo mais conforto e melhores condições de aprendizagemDivulgação

Publicado 26/02/2026 09:34

Nova Iguaçu - O sinal de entrada tocou para cerca de 65 mil alunos da rede municipal de Nova Iguaçu nesta semana. O ano letivo de 2026 começou com 91% das escolas já climatizadas, garantindo mais conforto e melhores condições de aprendizagem para estudantes e profissionais da educação. Das 151 escolas que formam a rede municipal de ensino, 138 unidades já estão totalmente adaptadas. Outras seguem em fase final de ajustes técnicos. Quatro aguardam aumento de carga elétrica e três dependem da instalação de subestação pela Light. Dos 76 protocolos com solicitações para a climatização completa, 72 já foram concluídos.

“Educação se faz com planejamento, investimento e compromisso diário. Trabalhamos durante todo o recesso para que nossos alunos encontrassem escolas organizadas, climatizadas e preparadas para acolhê-los com dignidade. Avançamos na estrutura, ampliamos a inclusão e seguimos firmes no propósito de oferecer uma rede cada vez mais justa, moderna e eficiente. Nosso compromisso é garantir não apenas o acesso, mas as condições reais para que cada estudante aprenda, se desenvolva e construa seu futuro”, destacou o prefeito Dudu Reina.

Durante as férias, as equipes não pararam. Foram realizadas pinturas, reparos estruturais, manutenção elétrica e hidráulica, além da reorganização dos espaços pedagógicos. Fachadas ganharam nova aparência. Salas foram preparadas para acolher estudantes e profissionais desde o primeiro dia de aula.

Inclusão fortalecida

A melhoria da estrutura física vem acompanhada do fortalecimento das políticas de inclusão. Após processo seletivo realizado em 2025, a rede inicia o ano com 647 Agentes de Apoio à Inclusão atuando nas unidades escolares. Atualmente, cerca de 3.300 alunos com deficiência são atendidos na rede municipal — número que reflete a ampliação do acesso e da permanência escolar com suporte especializado.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) também segue como prioridade. Em 2025, foram atendidos 6.211 alunos, dos quais 80% conciliam estudo e trabalho. As aulas acontecem em 22 escolas e no Centro de Educação de Jovens e Adultos à Distância de Nova Iguaçu (CEJADNI), garantindo flexibilidade para quem precisa adaptar a rotina profissional aos estudos.

Formação que vai além da sala de aula

A rede municipal também amplia projetos voltados à formação cidadã. Em 2026, o programa Educar para Cuidar passa a integrar permanentemente o calendário escolar. Realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Defesa e Proteção dos Animais, a iniciativa já alcançou mais de 8 mil alunos em 120 escolas e será retomada em março com as turmas do 4º ano do ensino fundamental.

Em um contexto em que casos de violência contra animais, como o que ocorreu ao cachorro Orelha, em Santa Catarina, reforçam a necessidade de empatia e responsabilidade coletiva, o projeto consolida a escola como espaço de transformação social. Nova Iguaçu inicia 2026 reafirmando que investir em educação é garantir estrutura, fortalecer a inclusão e formar cidadãos preparados para o futuro.