O ano letivo de 2026 começou com 91% das escolas já climatizadas, garantindo mais conforto e melhores condições de aprendizagemDivulgação
Ano letivo da rede municipal de Nova Iguaçu começa com melhorias estruturais e reforço na inclusão
O ano letivo de 2026 começou com 91% das escolas já climatizadas, garantindo mais conforto e melhores condições de aprendizagem
Ano letivo da rede municipal de Nova Iguaçu começa com melhorias estruturais e reforço na inclusão
O ano letivo de 2026 começou com 91% das escolas já climatizadas, garantindo mais conforto e melhores condições de aprendizagem
Câmara Municipal de Nova Iguaçu inicia Ano Legislativo com foco em diálogo, transparência e avanços para a cidade
Durante a abertura, foi destacada a importância da harmonia entre os Poderes e do fortalecimento do diálogo institucional
Força-tarefa da Prefeitura de Nova Iguaçu atua em 53 bairros atingidos pelas chuvas
São 306 ocorrências registradas, com aproximadamente 3,3 mil pessoas afetadas diretamente
Prefeitura segue com atendimento humanitário às famílias afetadas pelas chuvas
A Defesa Civil municipal atualizou para 213 o número de ocorrências registradas. A cidade permanece em estágio de alerta máximo
Shopping Nova Iguaçu mobiliza campanha de arrecadação para apoiar famílias afetadas pelas chuvas
Ponto de coleta está localizado no Piso 2; veja como participar
Nova Iguaçu segue em alerta máximo, e Prefeitura amplia ações de resposta às chuvas
Equipes estão atuando fortemente na limpeza da cidade, desobstrução de vias e na assistência aos moradores com o objetivo de restabelecer a normalidade na cidade
Prefeito Dudu Reina acompanha áreas afetadas pela chuva em Tinguá e reforça atuação das equipes municipais
As chuvas intensas atingiram Nova Iguaçu com o maior volume registrado em Tinguá: 80,4 milímetros em três horas
Nova Iguaçu registra 69 ocorrências após chuvas intensas do último sábado
Município segue em estágio de alerta máximo e prefeito Dudu Reina decretou a criação oficial do gabinete de crise
Fevereiro Roxo: caminhada de conscientização chega a Nova Iguaçu
Objetivo de promover saúde, bem-estar e cuidado com a vida, além de apoiar causas que precisam de visibilidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.