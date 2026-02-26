Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação
O presidente da Casa, Dr. Marcio Guerreiro, reforçou que o novo ano será pautado pela responsabilidade fiscal, pela valorização do servidor público e pela análise criteriosa de projetos que tragam impactos positivos para a população.
Todos os parlamentares falaram sobre os temporais do último final de semana e os estragos que causaram em Nova Iguaçu, informando sobre as ações e a assistência social voltadas para os moradores afetados. Todas para minimizar os efeitos negativos das fortes chuvas.
Importantes projetos foram aprovados em segunda discussão:
- Instituição da Política Pública de Identificação precoce do Transtorno do Espectro Autista na rede de saúde (vereador Claudio Haja Luz).
- Programa Municipal de Urbanização de Pontos Críticos de Descarte Irregular de Lixo (vereador Marcio Simpatia).
- Inclusão no calendário oficial da cidade da Semana das Mães (vereador Marcio Simpatia).
- Criação da Semana Municipal de Conscientização sobre o Climatério e a Menopausa (vereador Danielzinho da Padaria).
- Vedação da nomeação para cargos em comissão ou confiança para pessoas que tenham sido condenadas pelo crime de feminicídio (vereador Jeferson Ramos).
- Instituição da Política de Prevenção e Controle da Osteoporose (vereador Marcio Fonseca).
- Disposição da prevenção, do controle e o combate à fabricação e comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol (vereador Marcio Fonseca).
