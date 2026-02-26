Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Publicado 26/02/2026 09:30

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu deu início oficialmente ao Ano Legislativo marcando a retomada das sessões ordinárias e dos trabalhos parlamentares em 2026. Na primeira sessão do período estiveram presentes todos os 23 vereadores, o procurador geral da cidade, João Bosco, representando o prefeito Dudu Reina, e representantes da sociedade civil, reafirmando o compromisso do Poder Legislativo com o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da população iguaçuana.

Durante a abertura, foi destacada a importância da harmonia entre os Poderes e do fortalecimento do diálogo institucional com a Prefeitura de Nova Iguaçu, visando garantir avanços concretos nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana e geração de emprego e renda.



O presidente da Casa, Dr. Marcio Guerreiro, reforçou que o novo ano será pautado pela responsabilidade fiscal, pela valorização do servidor público e pela análise criteriosa de projetos que tragam impactos positivos para a população.

“Iniciamos este Ano Legislativo com o compromisso de trabalhar com união, seriedade e transparência. Nosso objetivo é ouvir as demandas da população e transformá-las em ações efetivas, sempre em parceria com o Executivo e com os vereadores”, destacou.



Todos os parlamentares falaram sobre os temporais do último final de semana e os estragos que causaram em Nova Iguaçu, informando sobre as ações e a assistência social voltadas para os moradores afetados. Todas para minimizar os efeitos negativos das fortes chuvas.



Importantes projetos foram aprovados em segunda discussão:

- Instituição da Política Pública de Identificação precoce do Transtorno do Espectro Autista na rede de saúde (vereador Claudio Haja Luz).

- Programa Municipal de Urbanização de Pontos Críticos de Descarte Irregular de Lixo (vereador Marcio Simpatia).

- Inclusão no calendário oficial da cidade da Semana das Mães (vereador Marcio Simpatia).

- Criação da Semana Municipal de Conscientização sobre o Climatério e a Menopausa (vereador Danielzinho da Padaria).

- Vedação da nomeação para cargos em comissão ou confiança para pessoas que tenham sido condenadas pelo crime de feminicídio (vereador Jeferson Ramos).

- Instituição da Política de Prevenção e Controle da Osteoporose (vereador Marcio Fonseca).

- Disposição da prevenção, do controle e o combate à fabricação e comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol (vereador Marcio Fonseca).