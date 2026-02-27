O projeto chega ao município com uma unidade móvel equipada para oferecer oficinas de educação alimentar e orientações sobre o aproveitamento integral dos alimentos - Divulgação

O projeto chega ao município com uma unidade móvel equipada para oferecer oficinas de educação alimentar e orientações sobre o aproveitamento integral dos alimentosDivulgação

Publicado 27/02/2026 10:16

Nova Iguaçu - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, em parceria com a Firjan SESI, realiza nesta sexta-feira (27), às 9h, o lançamento do projeto Saúde em Ação, na Praça Rui Barbosa, em Nova Iguaçu.

O projeto chega ao município com uma unidade móvel equipada para oferecer oficinas de educação alimentar e orientações sobre o aproveitamento integral dos alimentos.

Durante o evento, serão realizadas duas oficinas gratuitas de educação alimentar, com capacidade para até 24 participantes por turma. As atividades acontecem das 10h às 12h e das 14h às 16h. O encerramento está previsto para às 17h.

Serviço:

Local: Praça Rui Barbosa – Nova Iguaçu

Data: 27 de fevereiro de 2026 (sexta-feira)

Horário: A partir das 10h