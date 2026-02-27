De acordo com o último boletim, o município já registrou 330 ocorrências. São 31 interdições, 4.254 pessoas afetadas e 225 pessoas desalojadas. Não há registro de óbitosDivulgação
Prefeitura mantém ações de resposta e monitoramento após chuvas intensas
Equipes da Defesa Civil e Assistência Social seguem nas ruas realizando vistorias técnicas, acompanhamentos estruturais e entrega de insumos às áreas impactadas
Prefeitura mantém ações de resposta e monitoramento após chuvas intensas
Equipes da Defesa Civil e Assistência Social seguem nas ruas realizando vistorias técnicas, acompanhamentos estruturais e entrega de insumos às áreas impactadas
Feira Nacional do Podrão estreia em Nova Iguaçu
Badalado evento gastronômico do Rio de Janeiro volta à Baixada Fluminense
Ano letivo da rede municipal de Nova Iguaçu começa com melhorias estruturais e reforço na inclusão
O ano letivo de 2026 começou com 91% das escolas já climatizadas, garantindo mais conforto e melhores condições de aprendizagem
Câmara Municipal de Nova Iguaçu inicia Ano Legislativo com foco em diálogo, transparência e avanços para a cidade
Durante a abertura, foi destacada a importância da harmonia entre os Poderes e do fortalecimento do diálogo institucional
Força-tarefa da Prefeitura de Nova Iguaçu atua em 53 bairros atingidos pelas chuvas
São 306 ocorrências registradas, com aproximadamente 3,3 mil pessoas afetadas diretamente
Prefeitura segue com atendimento humanitário às famílias afetadas pelas chuvas
A Defesa Civil municipal atualizou para 213 o número de ocorrências registradas. A cidade permanece em estágio de alerta máximo
Shopping Nova Iguaçu mobiliza campanha de arrecadação para apoiar famílias afetadas pelas chuvas
Ponto de coleta está localizado no Piso 2; veja como participar
Nova Iguaçu segue em alerta máximo, e Prefeitura amplia ações de resposta às chuvas
Equipes estão atuando fortemente na limpeza da cidade, desobstrução de vias e na assistência aos moradores com o objetivo de restabelecer a normalidade na cidade
Prefeito Dudu Reina acompanha áreas afetadas pela chuva em Tinguá e reforça atuação das equipes municipais
As chuvas intensas atingiram Nova Iguaçu com o maior volume registrado em Tinguá: 80,4 milímetros em três horas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.