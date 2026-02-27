De acordo com o último boletim, o município já registrou 330 ocorrências. São 31 interdições, 4.254 pessoas afetadas e 225 pessoas desalojadas. Não há registro de óbitos - Divulgação

Publicado 27/02/2026 10:07

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu continua mobilizada desde o último final de semana para garantir atendimento e suporte às famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o município. Equipes da Secretaria Municipal de Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) seguem nas ruas realizando vistorias técnicas, acompanhamentos estruturais e entrega de insumos às áreas impactadas.

De acordo com o último boletim, o município já registrou 330 ocorrências. São 31 interdições, 4.254 pessoas afetadas e 225 pessoas desalojadas. Não há registro de óbitos.

O levantamento aponta ainda 112 deslizamentos de barreiras, 68 alagamentos, 36 ameaças de desabamento e nove desabamentos. As ocorrências se concentram principalmente nos bairros de Miguel Couto, Carmari, Ambaí, Parque Flora e Nova América.

Em Adrianópolis, nos primeiros 23 dias de fevereiro, foram registrados 576,6 milímetros de chuva — índice 3,5 vezes superior à média histórica do mês, que é de 164,3 mm.

Medidas adotadas pelo município

Diante desse cenário, o município acionou o Gabinete Municipal de Gerenciamento de Crise e publicou decreto de Situação de Emergência, permitindo maior agilidade administrativa e reforço nas ações de resposta. Todas as secretarias seguem mobilizadas, com apoio do Corpo de Bombeiros, para atendimento às demandas da população e restabelecimento gradual da normalidade.

Paralelamente, a Assistência Social intensificou o suporte direto à população atingida. Entre os dias 22 e 25 de fevereiro, foram atendidas 1.349 famílias, com distribuição de kits de limpeza, colchões, travesseiros, cobertores, lençóis e cestas básicas. Na última terça-feira (25), a Defesa Civil Estadual reforçou o apoio com o envio de 300 kits de cama e 300 colchões.

O município permanece em estágio de alerta máximo. A previsão indica chuva moderada a forte durante esta noite e madrugada desta sexta-feira (27), podendo ocorrer de forma persistente.

A Prefeitura reforça a orientação para que moradores de áreas de risco permaneçam atentos aos comunicados oficiais da Defesa Civil. Em caso de emergência, a população deve entrar em contato pelos telefones 199, 2667-5751 ou (21) 98160-9740.