Publicado 27/02/2026 10:47

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu apresentou, em audiência pública realizada pela Câmara Municipal, nesta semana, a prestação de contas da Secretaria municipal de Saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2025. Durante a apresentação foram detalhados os investimentos realizados no

período, os indicadores de atendimento na rede municipal, os números de consultas, exames, procedimentos, atendimentos de urgência e emergência, além das ações estratégicas voltadas à atenção básica, média e alta complexidade.

Também foram expostos dados sobre aplicação mínima constitucional em saúde, execução orçamentária e metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde. De acordo com a subsecretária Elaine Oliveira, a produção hospitalar e ambulatorial e a imunização tiveram um aumento expressivo no quadrimestre



“Quero destacar que o município fez adesão e mutirões no programa ‘Agora tem Especialista’, com Ofertas de Cuidados Integrados (OCI), através das unidades habilitadas pelo Ministério de Saúde: Policlínica Shopping Nova Iguaçu, Policlínica Dom Walmor e Centro de Saúde Vasco Barcelos, totalizando 3.167 OCIs”, afirmou.



A sessão, conduzida pelo vereador Dr. Robertinho, presidente da Comissão de Saúde da Câmara, contou com a presença do vereador Manoel Barreto, membro da Comissão, da subsecretária de Planejamento Elaine Oliveira, responsável pela apresentação, do superintendente de Controle e Avaliação Iuri Oliveira, e de membros do Conselho municipal de Saúde.



A audiência pública atende ao que determina a legislação, garantindo que o Poder Executivo apresente, de forma periódica, os relatórios de gestão fiscal e os resultados alcançados na área da saúde.