Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação
período, os indicadores de atendimento na rede municipal, os números de consultas, exames, procedimentos, atendimentos de urgência e emergência, além das ações estratégicas voltadas à atenção básica, média e alta complexidade.
“Quero destacar que o município fez adesão e mutirões no programa ‘Agora tem Especialista’, com Ofertas de Cuidados Integrados (OCI), através das unidades habilitadas pelo Ministério de Saúde: Policlínica Shopping Nova Iguaçu, Policlínica Dom Walmor e Centro de Saúde Vasco Barcelos, totalizando 3.167 OCIs”, afirmou.
A sessão, conduzida pelo vereador Dr. Robertinho, presidente da Comissão de Saúde da Câmara, contou com a presença do vereador Manoel Barreto, membro da Comissão, da subsecretária de Planejamento Elaine Oliveira, responsável pela apresentação, do superintendente de Controle e Avaliação Iuri Oliveira, e de membros do Conselho municipal de Saúde.
A audiência pública atende ao que determina a legislação, garantindo que o Poder Executivo apresente, de forma periódica, os relatórios de gestão fiscal e os resultados alcançados na área da saúde.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.