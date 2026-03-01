Agentes de diferentes secretarias estiveram nas ruas dando continuidade às ações de atendimento às famílias impactadas - Divulgação

Publicado 01/03/2026 10:43

Nova Iguaçu - O sábado (28) foi mais um dia de trabalho intenso para as equipes da Prefeitura de Nova Iguaçu. Desde as primeiras horas da manhã, agentes de diferentes secretarias estiveram nas ruas dando continuidade às ações de atendimento às famílias impactadas pelas chuvas registradas ao longo da semana.

De acordo com o boletim atualizado da Defesa Civil, divulgado às 18h, já são 368 ocorrências registradas, 39 imóveis interditados, 5.940 pessoas afetadas e 298 desalojadas. Até o momento, não há registro de feridos ou mortos.

As ações envolvem limpeza urbana, desobstrução de vias, retirada de resíduos, monitoramento de encostas e assistência direta às famílias atingidas. O trabalho é realizado de forma integrada, com acompanhamento permanente das áreas mais críticas.

Ainda neste sábado, equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social estiveram em Prados Verdes e outros bairros da região, realizando cadastramento, avaliação das perdas e entrega de insumos emergenciais, como colchões, cobertores, cestas básicas e kits de higiene e limpeza.

Ao longo da semana, o atendimento tem sido contínuo, garantindo suporte imediato às pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

A Defesa Civil orienta moradores de áreas suscetíveis a deslizamentos ou alagamentos a acompanharem os comunicados oficiais e redobrarem a atenção. Em caso de emergência, os telefones disponíveis são 199, 2667-5751 e (21) 98160-9740.