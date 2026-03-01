Agentes de diferentes secretarias estiveram nas ruas dando continuidade às ações de atendimento às famílias impactadasDivulgação
Prefeitura de Nova Iguaçu mantém equipes nas ruas para atender população afetada pelas chuvas
Saúde apresenta resultados do 3° quadrimestre de 2025 em audiência pública na Câmara de Nova Iguaçu
Foram detalhados os investimentos realizados no período, os indicadores de atendimento na rede municipal, os números de consultas, exames, procedimentos, atendimentos de urgência e emergência
Governo do Estado lança projeto Saúde em Ação em Nova Iguaçu
O projeto chega ao município com uma unidade móvel equipada para oferecer oficinas de educação alimentar e orientações sobre o aproveitamento integral dos alimentos
Prefeitura mantém ações de resposta e monitoramento após chuvas intensas
Equipes da Defesa Civil e Assistência Social seguem nas ruas realizando vistorias técnicas, acompanhamentos estruturais e entrega de insumos às áreas impactadas
Feira Nacional do Podrão estreia em Nova Iguaçu
Badalado evento gastronômico do Rio de Janeiro volta à Baixada Fluminense
Ano letivo da rede municipal de Nova Iguaçu começa com melhorias estruturais e reforço na inclusão
O ano letivo de 2026 começou com 91% das escolas já climatizadas, garantindo mais conforto e melhores condições de aprendizagem
Câmara Municipal de Nova Iguaçu inicia Ano Legislativo com foco em diálogo, transparência e avanços para a cidade
Durante a abertura, foi destacada a importância da harmonia entre os Poderes e do fortalecimento do diálogo institucional
Força-tarefa da Prefeitura de Nova Iguaçu atua em 53 bairros atingidos pelas chuvas
São 306 ocorrências registradas, com aproximadamente 3,3 mil pessoas afetadas diretamente
Prefeitura segue com atendimento humanitário às famílias afetadas pelas chuvas
A Defesa Civil municipal atualizou para 213 o número de ocorrências registradas. A cidade permanece em estágio de alerta máximo
