Ideia é criar uma corrente do bem, fazendo com que as obras circulem e alcancem cada vez mais leitoresDivulgação

Publicado 01/03/2026 11:49

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal lançou, nesta semana, dia 25, o projeto “Livro para Todos”, uma iniciativa que incentiva a troca gratuita de livros entre a população. A proposta foi apresentada pelo presidente da Casa, vereador Dr. Marcio Guerreiro, reforçando o compromisso do Legislativo com a educação, a cultura e a democratização do conhecimento.

O funcionamento é simples: qualquer pessoa pode retirar um livro disponível no espaço destinado ao projeto, na recepção da Câmara, e deixar outro exemplar no lugar. A ideia é criar uma corrente do bem, fazendo com que as obras circulem e alcancem cada vez mais leitores.

Segundo o presidente da Câmara, o objetivo é transformar o espaço do Legislativo em um ponto de incentivo à leitura e à formação cidadã. “O conhecimento precisa circular. Quando compartilhamos um livro, estamos compartilhando ideias, experiências e oportunidades. A Câmara também é um espaço de educação e cidadania”, destacou.

O projeto é aberto ao público e pretende envolver servidores, vereadores e a população em geral, estimulando o hábito da leitura e fortalecendo o acesso democrático à cultura.