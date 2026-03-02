A definição do público-alvo segue critérios epidemiológicos e integra uma estratégia de proteção aos trabalhadores que estão na linha de frente do atendimentoDivulgação
Prefeitura de Nova Iguaçu inicia nova etapa da vacinação contra a dengue
Nesta fase, a imunização será direcionada aos profissionais de saúde que atuam em Clínicas da Família localizadas nas áreas com maior incidência de casos
Secretaria de Estado de Saúde do RJ lança projeto "Saúde em Ação" em Nova Iguaçu
O projeto leva ao espaço público oficinas e orientações sobre escolhas alimentares mais saudáveis, redução do desperdício e aproveitamento integral dos alimentos
Boletim atualiza para 377 o número de ocorrências após chuvas em Nova Iguaçu
O município permanece em estágio de alerta máximo, com monitoramento contínuo das áreas mais sensíveis
"Livro para Todos" é lançado na Câmara de Nova Iguaçu para incentivar a leitura e a troca de conhecimento
Ideia é criar uma corrente do bem, fazendo com que as obras circulem e alcancem cada vez mais leitores
Prefeitura de Nova Iguaçu mantém equipes nas ruas para atender população afetada pelas chuvas
Agentes de diferentes secretarias estiveram nas ruas dando continuidade às ações de atendimento às famílias impactadas
Saúde apresenta resultados do 3° quadrimestre de 2025 em audiência pública na Câmara de Nova Iguaçu
Foram detalhados os investimentos realizados no período, os indicadores de atendimento na rede municipal, os números de consultas, exames, procedimentos, atendimentos de urgência e emergência
Governo do Estado lança projeto Saúde em Ação em Nova Iguaçu
O projeto chega ao município com uma unidade móvel equipada para oferecer oficinas de educação alimentar e orientações sobre o aproveitamento integral dos alimentos
Prefeitura mantém ações de resposta e monitoramento após chuvas intensas
Equipes da Defesa Civil e Assistência Social seguem nas ruas realizando vistorias técnicas, acompanhamentos estruturais e entrega de insumos às áreas impactadas
Feira Nacional do Podrão estreia em Nova Iguaçu
Badalado evento gastronômico do Rio de Janeiro volta à Baixada Fluminense
