A definição do público-alvo segue critérios epidemiológicos e integra uma estratégia de proteção aos trabalhadores que estão na linha de frente do atendimentoDivulgação

Publicado 02/03/2026 15:13

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu inicia, nesta segunda-feira (2), uma nova etapa da vacinação contra a dengue no município. Nesta fase, a imunização será direcionada aos profissionais de saúde que atuam em Clínicas da Família localizadas nas áreas com maior incidência de casos da doença.

A definição do público-alvo segue critérios epidemiológicos e integra uma estratégia de proteção aos trabalhadores que estão na linha de frente do atendimento. A medida busca fortalecer a rede municipal de saúde no enfrentamento à doença.

Nesta etapa, receberão as doses os profissionais que trabalham nas unidades localizadas nos bairros Vila Operária, Miguel Couto, Cabuçu, Santa Rita, KM 32, Tinguá e Ambaí.

A ampliação da campanha ocorrerá de forma gradual, conforme a chegada de novas doses. O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, reforça que a estratégia é técnica e planejada.

"Vamos iniciar essa fase protegendo aos profissionais da saúde da Atenção Primária que estão na linha de frente atendendo diretamente a população. Com o envio de novas doses iniciaremos a estratégia para ampliar a vacinação para pessoas dos 15 aos 59 anos", afirmou.

