Objetivo é conscientizar a população, especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade, sobre como mudanças simples na rotina podem contribuir para a prevenção de doençasDivulgação
A secretária de estado de Saúde, Claudia Mello, destacou que o projeto foi pensado para aproximar o conteúdo técnico da realidade das famílias fluminenses. “Queremos mostrar que é possível melhorar a alimentação com escolhas acessíveis e conscientes. São atitudes que impactam diretamente a saúde das famílias e ajudam a prevenir doenças crônicas”, afirmou.
A vice-presidente da Firjan Nova Iguaçu e Região, Silvia Coelho Lantimant, ressaltou a importância da iniciativa e explicou que as participantes das oficinas receberam uma cartilha com dicas para aproveitamento integral dos alimentos, além de receitas nutritivas e acessíveis.
“A transformação, preservação e conservação dos alimentos precisam fazer parte do conhecimento da população na prática diária dentro de casa. Lançamos uma cartilha para que esse conhecimento seja acessível e aplicável à realidade das famílias”, disse.
A programação conta com duas oficinas gratuitas, com até 24 participantes por turma, realizadas das 10h às 12h e das 14h às 16h. A estrutura foi montada ao lado da base da Segurança na Praça Rui Barbosa, com cozinha equipada, mesas, cadeiras e espaço adaptado para as atividades.
Para muitos moradores que acompanharam a programação, a ação representou uma oportunidade de aprendizado prático.
“Espero aprender mais nesta oficina e ampliar meu conhecimento, especialmente na área da alimentação saudável, que é onde atuo profissionalmente. Trabalho com gastronomia como empreendedora, produzindo lanches e pastas naturais. Acredito que a alimentação tem tudo a ver com a prevenção de doenças. Quando aprendemos a escolher melhor os ingredientes e a preparar os alimentos, investimos diretamente na nossa saúde e na qualidade de vida”, disse Maria Amélia, participante de uma das oficinas.
