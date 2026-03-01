Objetivo é conscientizar a população, especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade, sobre como mudanças simples na rotina podem contribuir para a prevenção de doenças - Divulgação

Objetivo é conscientizar a população, especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade, sobre como mudanças simples na rotina podem contribuir para a prevenção de doençasDivulgação

Publicado 01/03/2026 21:09

Nova Iguaçu - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro lançou o projeto Saúde em Ação, em parceria com o Programa SESI Cidadania com a metodologia Cozinha Brasil, e com apoio das Secretarias Municipais de Saúde e da Mulher de Nova Iguaçu. Voltado à orientação prática sobre alimentação saudável e prevenção de doenças, o lançamento foi realizado na Praça Rui Barbosa.

O projeto leva ao espaço público oficinas e orientações sobre escolhas alimentares mais saudáveis, redução do desperdício e aproveitamento integral dos alimentos. O objetivo é conscientizar a população, especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade, sobre como mudanças simples na rotina podem contribuir para a prevenção de doenças como obesidade, diabetes e hipertensão, além de estimular práticas sustentáveis e a economia doméstica.



A secretária de estado de Saúde, Claudia Mello, destacou que o projeto foi pensado para aproximar o conteúdo técnico da realidade das famílias fluminenses. “Queremos mostrar que é possível melhorar a alimentação com escolhas acessíveis e conscientes. São atitudes que impactam diretamente a saúde das famílias e ajudam a prevenir doenças crônicas”, afirmou.



A vice-presidente da Firjan Nova Iguaçu e Região, Silvia Coelho Lantimant, ressaltou a importância da iniciativa e explicou que as participantes das oficinas receberam uma cartilha com dicas para aproveitamento integral dos alimentos, além de receitas nutritivas e acessíveis.



“A transformação, preservação e conservação dos alimentos precisam fazer parte do conhecimento da população na prática diária dentro de casa. Lançamos uma cartilha para que esse conhecimento seja acessível e aplicável à realidade das famílias”, disse.



A programação conta com duas oficinas gratuitas, com até 24 participantes por turma, realizadas das 10h às 12h e das 14h às 16h. A estrutura foi montada ao lado da base da Segurança na Praça Rui Barbosa, com cozinha equipada, mesas, cadeiras e espaço adaptado para as atividades.



Para muitos moradores que acompanharam a programação, a ação representou uma oportunidade de aprendizado prático.



“Espero aprender mais nesta oficina e ampliar meu conhecimento, especialmente na área da alimentação saudável, que é onde atuo profissionalmente. Trabalho com gastronomia como empreendedora, produzindo lanches e pastas naturais. Acredito que a alimentação tem tudo a ver com a prevenção de doenças. Quando aprendemos a escolher melhor os ingredientes e a preparar os alimentos, investimos diretamente na nossa saúde e na qualidade de vida”, disse Maria Amélia, participante de uma das oficinas.

