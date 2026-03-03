Mobilização reuniu atendimentos de saúde por meio do Ônibus Rosa e do mamógrafo móvel, em parceria com o Governo do Estado - Divulgação

Publicado 03/03/2026 09:21

Nova Iguaçu - A semana começou com movimento intenso e muitas oportunidades na Estrada Velha de Iguaçu, em Miguel Couto. Centenas de mulheres participaram da abertura da Rota da Mulher, iniciativa da Prefeitura de Nova Iguaçu que leva serviços gratuitos aos bairros em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A ação segue até o dia 7 de março, percorrendo diferentes regiões do município.

Coordenada pela Secretaria da Mulher, a mobilização reuniu atendimentos de saúde por meio do Ônibus Rosa e do mamógrafo móvel, em parceria com o Governo do Estado. O público também contou com encaminhamento para vagas de emprego pelo SINE, serviços da Sala do Empreendedor, orientações jurídicas e pedagógicas, atendimentos odontológicos e nutricionais, além de ações de beleza, distribuição de mudas nativas da Mata Atlântica, atividades de prevenção e cuidados voltados ao bem-estar.

Moradora de Miguel Couto há oito anos, Esther da Silva, de 21 anos, soube da ação pelas redes sociais e fez questão de participar. “Consegui agendar a colocação do Implanon, que eu estava esperando há muito tempo, fiz meu cadastro único, as unhas e ainda peguei mudas de plantinhas. Tudo o que eu vim fazer, eu consegui. Às vezes a gente não tem tempo ou recurso para se deslocar até esses serviços, e foi muito especial ver tudo isso chegando até nós”, contou.

Moradora do bairro há 42 anos, Severina Ferreira, de 67, também aproveitou a oportunidade. “Vim pelas mudas, fiz as unhas e aferi minha pressão. Hoje teve muito serviço disponível aqui. Fiquei feliz de ver”, disse.

Para a vice-prefeita e secretária municipal da Mulher, Dra. Roberta Teixeira, a proposta é descentralizar o atendimento e fortalecer a autonomia feminina. “Nosso município é muito extenso e sabemos que nem sempre os serviços chegam com facilidade a todas as regiões. Mais do que uma comemoração pelo Dia da Mulher, queremos garantir acesso real às políticas públicas. Neste momento pós-chuvas, por exemplo, a isenção para segunda via de documentos faz toda a diferença para muitas famílias. Estamos construindo uma rede de cuidado e oportunidade”, afirmou.

O mamógrafo móvel permanece em Miguel Couto até o dia 4 de março e segue para Jardim Guandu entre os dias 5 e 7.

Programação Rota da Mulher (8h às 12h):

03/03 – Santa Rita

Av. Francisco Baroni, 46

04/03 – Ouro Verde

Rua Leopoldo Domingos

05/03 – Jardim Guandu

Rua M

06/03 – Valverde

Av. Manoel Luiz de Andrade, 10

07/03 – Austin

Rua Coronel Monteiros de Barros, 168