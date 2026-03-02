Unidade móvel ficará no Centro de Acolhimento ao Deficiente ? Caiesp Castorina Faria Lima durante mês de março - Divulgação

Unidade móvel ficará no Centro de Acolhimento ao Deficiente ? Caiesp Castorina Faria Lima durante mês de marçoDivulgação

Publicado 02/03/2026 15:52

Nova Iguaçu - Após atender moradores dos bairros da Luz e Vila de Cava, o Castramóvel da Prefeitura de Nova Iguaçu inicia uma nova etapa de atendimento em Monte Líbano. A partir desta semana, a unidade móvel da Secretaria Municipal de Defesa e Proteção Animal (SEMDEPA) ficará no Centro de Acolhimento ao Deficiente – Caiesp Castorina Faria Lima, na Rua Professora Helena Antipoff, s/nº, onde vai permanecer durante todo o mês de março realizando castrações gratuitas de cães e gatos.

A iniciativa integra a política permanente de controle populacional de animais no município, medida considerada essencial para reduzir casos de abandono, maus-tratos e proliferação de doenças. Desde a inauguração do Castramóvel, em dezembro do ano passado, 630 cães e gatos já foram castrados gratuitamente, ampliando o acesso da população a um serviço veterinário que, na rede privada, tem custo elevado.

“O Castramóvel é uma ferramenta fundamental dentro da nossa política permanente de proteção e bem-estar animal. A castração gratuita é uma medida preventiva que contribui diretamente para o controle populacional, reduz o abandono e ajuda a evitar a propagação de doenças. Desde a inauguração da unidade móvel, já realizamos 630 cirurgias, ampliando o acesso da população a um serviço essencial. Ao levar o atendimento para Monte Líbano, reforçamos nosso compromisso de descentralizar o serviço e garantir que mais tutores tenham acesso a esse cuidado responsável”, afirma o secretário municipal de Defesa e Proteção Animal, Marcelo Reis.

Os agendamentos para Monte Líbano estão sendo realizados presencialmente, por ordem de chegada, até o preenchimento das 260 vagas disponíveis. Não é necessário levar o animal no dia da inscrição. As cirurgias ocorrerão às quartas, quintas e sextas-feiras, com datas informadas individualmente aos tutores, garantindo organização e melhor fluxo de atendimento.

Para ter acesso ao serviço, o tutor deve residir em Nova Iguaçu e ter mais de 18 anos. É necessário apresentar cópias de identidade, CPF e comprovante de residência. Em caso de agendamento por terceiros, será exigida procuração específica assinada pelo responsável. Cada tutor poderá agendar a castração de um animal por mês. Protetores cadastrados na SEMDEPA poderão levar até quatro animais, ampliando o alcance social da ação.

Os critérios clínicos seguem protocolo veterinário para assegurar a segurança dos procedimentos. O animal deve ter entre seis meses e sete anos. Cães devem pesar entre 3,5kg e 25kg; gatos, no mínimo, 2kg. No caso dos machos, é obrigatório que ambos os testículos estejam na bolsa escrotal. Para a cirurgia, é exigido jejum absoluto de água e alimento por oito horas, banho no dia anterior e controle de pulgas e carrapatos, quando necessário. Cães devem ser levados com coleira, guia e focinheira (se necessário); gatos, em caixas de transporte.

Com a ampliação do atendimento para novos bairros, a Prefeitura reforça o compromisso com a saúde pública, o bem-estar animal e a responsabilidade coletiva na guarda de pets, promovendo ações preventivas que impactam diretamente a qualidade de vida da população.