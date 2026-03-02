O acompanhamento às vítimas dos temporais segue sendo realizado pelas equipes da Prefeitura de Nova IguaçuDivulgação
Assistência Social de Nova Iguaçu realiza mais de 5 mil atendimentos humanitários pós-chuva
CRAS retomam funcionamento após atuação emergencial das equipes durante as chuvas
Chuvas de fevereiro colocam 2026 entre os anos mais chuvosos da história de Nova Iguaçu
Em apenas 28 dias, três pluviômetros do município registraram volumes que figuram entre os dez maiores acumulados para o mês em mais de 100 anos
Prefeitura de Nova Iguaçu avança na proteção animal com mais uma etapa do Castramóvel
Unidade móvel ficará no Centro de Acolhimento ao Deficiente – Caiesp Castorina Faria Lima durante mês de março
Prefeitura de Nova Iguaçu inicia nova etapa da vacinação contra a dengue
Nesta fase, a imunização será direcionada aos profissionais de saúde que atuam em Clínicas da Família localizadas nas áreas com maior incidência de casos
Secretaria de Estado de Saúde do RJ lança projeto "Saúde em Ação" em Nova Iguaçu
O projeto leva ao espaço público oficinas e orientações sobre escolhas alimentares mais saudáveis, redução do desperdício e aproveitamento integral dos alimentos
Boletim atualiza para 377 o número de ocorrências após chuvas em Nova Iguaçu
O município permanece em estágio de alerta máximo, com monitoramento contínuo das áreas mais sensíveis
"Livro para Todos" é lançado na Câmara de Nova Iguaçu para incentivar a leitura e a troca de conhecimento
Ideia é criar uma corrente do bem, fazendo com que as obras circulem e alcancem cada vez mais leitores
Prefeitura de Nova Iguaçu mantém equipes nas ruas para atender população afetada pelas chuvas
Agentes de diferentes secretarias estiveram nas ruas dando continuidade às ações de atendimento às famílias impactadas
Saúde apresenta resultados do 3° quadrimestre de 2025 em audiência pública na Câmara de Nova Iguaçu
Foram detalhados os investimentos realizados no período, os indicadores de atendimento na rede municipal, os números de consultas, exames, procedimentos, atendimentos de urgência e emergência
