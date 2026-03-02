O acompanhamento às vítimas dos temporais segue sendo realizado pelas equipes da Prefeitura de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 02/03/2026 16:41

Nova Iguaçu - A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) de Nova Iguaçu realizou 5.287 atendimentos a pessoas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade em fevereiro, ao longo da última semana. As ações humanitárias alcançaram 1.872 famílias, que receberam apoio emergencial entre os dias 22 e 28 de fevereiro. O acompanhamento às vítimas dos temporais segue sendo realizado.

Durante esse período, as equipes da SEMAS estiveram mobilizadas nas ações domiciliares, o que levou à suspensão temporária do funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). As 11 unidades foram reabertas nesta segunda-feira (2), com a retomada integral dos serviços regulares.

Entre os atendimentos realizados, foram distribuídos kits de limpeza, colchões, travesseiros, lençóis, cobertores e cestas básicas. As ações ocorreram após o forte temporal do dia 21 de fevereiro, que provocou mais de 370 ocorrências em diferentes pontos do município.

“Por se tratar de uma situação emergencial, precisamos fechar temporariamente nossos CRAS e concentrar todos os esforços das equipes da assistência social no atendimento humanitário às famílias atingidas, especialmente após o temporal do dia 21”, explicou a secretária municipal de Assistência Social, Elaine Medeiros. "Reabrimos os CRAS nesta segunda-feira e já estamos recebendo normalmente os usuários dos nossos serviços", complementou.

Com a reabertura das unidades, os CRAS voltaram a ofertar normalmente os serviços da Proteção Social Básica (PSB), como inclusão no Cadastro Único, acesso a programas federais — entre eles o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) — além de projetos voltados às famílias em situação de vulnerabilidade social, como o PSB no Domicílio e o Pipas (Primeira Infância Protegida da Assistência Social).

Os CRAS funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Os endereços das 11 unidades estão disponíveis em www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/equipamentos/cras/.