Unidades têm como público-alvo trabalhadores e estudantes que saem cedo de casa para o trabalho ou outros destinosDivulgação

Nova Iguaçu – A cidade de Nova Iguaçu ganhou duas novas unidades do programa Café do Trabalhador. Instalados ao lado das estações de trem de Austin e Comendador Soares, os postos são resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado e ampliam a rede de segurança alimentar no município, que já oferece 4.350 refeições por dia à população.

O Café do Trabalhador tem como público-alvo trabalhadores e estudantes que saem cedo de casa para o trabalho ou outros destinos. Cada unidade oferece 250 kits contendo pão com manteiga, café (puro ou com leite) e uma fruta, tudo por apenas R$ 0,50. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5h.

O prefeito Dudu Reina participou da inauguração e destacou a importância do projeto no combate à insegurança alimentar. “Este projeto é fundamental, pois garante a primeira refeição do dia para quem muitas vezes sai de casa em jejum. Com apenas R$ 0,50, o trabalhador consegue tomar um café da manhã completo, inclusive com fruta”, afirmou.

Entre os beneficiados está o aposentado Carlos Alberto Silveira Santos, de 73 anos, que complementa a renda com a coleta de materiais recicláveis em Austin.

“Gasto R$ 2,50 todos os dias para tomar apenas um café. Agora, com esse mesmo valor, posso tomar café, comer pão com manteiga e fruta a semana inteira”, comemorou. “Pode parecer pouco, mas essa economia faz muita diferença ao longo do mês e do ano”, completou.

Com a inauguração das unidades de Austin e Comendador Soares, Nova Iguaçu passa a contar com três quiosques do Café do Trabalhador. O primeiro deles foi entregue em novembro de 2022, em Miguel Couto.

Além do prefeito Dudu Reina, o evento contou com a presença da secretária estadual de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos, Rosângela Gomes, e da secretária municipal de Assistência Social, Elaine Medeiros, entre outros.

Endereços do Café do Trabalhador:

Austin: Rua Coronel Monteiro de Barros (ao lado da estação ferroviária)

Comendador Soares: Rua Tomás Fonseca (ao lado da estação ferroviária)

Miguel Couto: Rua Professora Marli Pereira de Carvalho (ao lado do Mercadão Popular

Cinturão de combate à fome

A parceria entre a Prefeitura de Nova Iguaçu e o Governo do Estado vem fortalecendo uma rede estruturada de enfrentamento à insegurança alimentar na cidade. Além do Café do Trabalhador, que agora distribui 750 kits por dia nas três unidades, o município conta com o Restaurante do Povo – Madre Teresa de Calcutá, no Centro, e com o programa RJ Alimenta, em Vila de Cava.

O Restaurante do Povo, fruto de cooperação técnica entre Estado e município, completou um ano de funcionamento em dezembro e serve até 3 mil refeições diárias, oferecendo café da manhã a R$ 0,50 e almoço a R$ 1, com gratuidade para idosos e pessoas com deficiência.

Já em Vila de Cava, o programa RJ Alimenta oferece café da manhã, almoço e jantar gratuitamente, com 600 refeições servidas diariamente na Praça Novo Horizonte e no Parque Antártica. Somados, os três programas garantem 4.350 refeições por dia à população de Nova Iguaçu.