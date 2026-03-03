Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 03/03/2026 09:53

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou, em cumprimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), audiência pública para apresentação e avaliação do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal referente ao 3º quadrimestre de 2025, que compreende o período de setembro a dezembro do ano passado.

Durante a audiência, foram apresentados e discutidos os principais indicadores fiscais do período, incluindo:

- Receita Corrente Líquida (RCL) do município no 3º quadrimestre, que foi R$ 2,5 bilhões, referentes aos últimos 12 meses, representando um incremento de 1,10% em relação ao 2º quadrimestre de 2025.

- Despesas executadas e sua conformidade com os limites previstos em lei;

- Limites de gasto com pessoal, que se apresentou em 47,15%, em atendimento à LRF, dívida consolidada de 50,24%, em atendimento ao limite definido pelo Senado Federal, e operações de crédito;

- Disponibilidade de caixa e restos a pagar;

- E demais demonstrativos que compõem o Relatório de Gestão Fiscal.

A apresentação foi realizada pelo contador Aníbal de Almeida Santos e pelo coordenador de orçamento Adriano Nicolau Ferreira, ambos do quadro da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Nova Iguaçu. Os vereadores Claudio Haja Luz, Mauricio Morais e Alcemir Gomes, membros da Comissão de Orçamento da CMNI, com a presença do vereador Camu, conduziram a audiência.

