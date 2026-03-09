No Mês da Mulher, Clínicas da Família de Nova Iguaçu vão fazer atendimento especial aos sábados - Divulgação

No Mês da Mulher, Clínicas da Família de Nova Iguaçu vão fazer atendimento especial aos sábadosDivulgação

Publicado 09/03/2026 10:12

Nova Iguaçu - Em todos os sábados de março - mês da mulher - as

Clínicas da Família de Nova Iguaçu vão funcionar das 8h às 13h, quando será possível realizar consultas e exames, como mamografias e ultrassonografias. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu também vai oferecer planejamento familiar e a implantação do contraceptivo Implanon na Clínica da Família Dr. Delmo Moura Sá, no bairro Danon.

O Implanon é um método contraceptivo de longa duração, inserido de forma subdérmica, que oferece proteção por até três anos. A ação tem como objetivo reduzir a fila de regulação e ampliar o acesso ao planejamento reprodutivo no município.

O secretário municipal de Saúde Luiz Carlos Nobre Cavalcanti reforçou que a ação vai além de uma mobilização pontual. “Nosso objetivo é que as mulheres aproveitem esse mês para colocar seus exames em dia, agendar mamografia, ultrassonografia e buscar os atendimentos necessários. Queremos alcançar o maior número possível de mulheres, oferecendo cuidado, prevenção e atenção integral à saúde”, destacou.

Médica da unidade localizada no Danon, a doutora Nayana Penoni destacou que a iniciativa foi pensada justamente para alcançar mulheres que acabam deixando a própria saúde em segundo plano por causa da rotina.

“Muitas mulheres trabalham durante a semana e acabam tendo dificuldade de acessar a clínica. Por isso estamos oferecendo consultas, testes rápidos, planejamento reprodutivo e exame preventivo aos sábados. Esse acompanhamento é fundamental para a prevenção do câncer do colo do útero e também do câncer de mama”, explicou.

Moradora de Rosa dos Ventos, Claudete da Silva, de 43 anos, foi uma das pacientes atendidas no mutirão. Ela contou que procurou o serviço após orientação no planejamento familiar e destacou a praticidade do método. “Eu já tenho dois filhos e queria um método mais seguro. A médica explicou sobre o Implanon e eu aceitei. Achei muito bom porque dura três anos e a gente não precisa se preocupar todo mês”, afirmou.

Claudete também ressaltou a importância do atendimento aos sábados para quem trabalha durante a semana. “Eu trabalho de 7h às 19h. Se fosse durante a semana, teria que faltar ao trabalho. No sábado ficou perfeito”, disse.