Projeto "Educar para Cuidar", que envolve alunos de todo o 4º ano do ensino fundamental da rede municipal - Divulgação

Projeto "Educar para Cuidar", que envolve alunos de todo o 4º ano do ensino fundamental da rede municipalDivulgação

Publicado 16/03/2026 10:18

Nova Iguaçu - Os números mais recentes do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), referentes a 2025, mostram a dimensão do problema: mais de 60% dos casos de maus-tratos contra animais no estado acontecem dentro de casa, e o agressor é o próprio tutor em quase 70% das ocorrências. Diante desse cenário, a Prefeitura de Nova Iguaçu decidiu atacar a raiz do problema levando o tema para dentro da sala de aula.

Dois dias após a celebração pelo Dia Nacional dos Animais, em 14 de março, o município inicia, na próxima segunda-feira (16) a nova edição do “Educar para Cuidar”, que envolve alunos de todo o 4º ano do ensino fundamental da rede municipal. Criado no ano passado como projeto piloto, com a participação de cerca de oito mil estudantes, a iniciativa passa agora a integrar oficialmente o calendário pedagógico da rede como programa permanente.

A iniciativa reúne as secretarias municipais de Educação e de Proteção Animal. Durante as atividades, veterinários visitam as escolas acompanhados de pets e utilizam cartilhas educativas para conversar com os alunos sobre guarda responsável, cuidados básicos e prevenção aos maus-tratos.

Para a secretária municipal de Educação, Maria Virginia Rocha, levar o tema para dentro da escola é uma forma de formar cidadãos mais conscientes desde cedo: “A escola também é um espaço de formação de valores. Quando ensinamos às crianças sobre respeito, cuidado e responsabilidade com os animais, estamos ajudando a construir uma sociedade mais empática e consciente”, ressalta.

Já o secretário municipal de Proteção Animal, Marcelo Reis, destaca que a iniciativa atua diretamente na prevenção dos casos de maus-tratos: “Muitos casos de violência contra os animais acontecem por falta de informação. Quando levamos orientação para dentro da escola, estamos plantando uma semente de respeito que essas crianças vão levar para casa e para toda a vida”, explicou.

No ano passado, as crianças também foram incentivadas a produzir brinquedos e acessórios para pets. A atividade resultou na reutilização de cerca de meia tonelada de materiais que seriam descartados nas próprias escolas, conectando o cuidado com os animais à educação ambiental. A lógica é simples: ensinar cedo para que o respeito aos animais vire hábito — e não caso de polícia.

