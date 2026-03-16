Projeto "Educar para Cuidar", que envolve alunos de todo o 4º ano do ensino fundamental da rede municipalDivulgação
Nova Iguaçu leva proteção animal para dentro da sala de aula
Projeto "Educar para Cuidar", que envolve alunos de todo o 4º ano do ensino fundamental da rede municipal
Projeto aprovado na Câmara de Nova Iguaçu assegura que pessoas com TEA levem alimentos próprios a bares e restaurantes
Proposta tem como objetivo promover inclusão, respeito e qualidade de vida às pessoas com autismo e suas famílias
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Patrulha dos Direitos Humanos de Nova Iguaçu fortalece rede de proteção e atende pessoas em situação de vulnerabilidade
Entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026, foram 79 atendimentos realizados
Prefeitura de Nova Iguaçu inaugura Centro voltado ao desenvolvimento da primeira infância
A iniciativa faz parte das ações para ampliar a rede de proteção social no município
No Mês da Mulher, Clínicas da Família de Nova Iguaçu vão fazer atendimento especial aos sábados
A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu também vai oferecer planejamento familiar e a implantação de contraceptivo
Nova Iguaçu recebe evento de Música Brasileira em homenagem ao Dia Internacional da Mulher
O show propõe uma homenagem à força, sensibilidade e protagonismo feminino na música brasileira
Câmara de Nova Iguaçu realiza audiência para avaliação do Relatório de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2025
A apresentação foi realizada por servidores da área contábil da Prefeitura do município
Nova Iguaçu recebe dois novos postos do Café do Trabalhador
Unidades ampliam rede de combate à fome e reforçam oferta de mais de 4 mil refeições diárias no município
Rota da Mulher começa por Miguel Couto e reúne centenas de mulheres em manhã de serviços e acolhimento
Mobilização reuniu atendimentos de saúde por meio do Ônibus Rosa e do mamógrafo móvel, em parceria com o Governo do Estado
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