Eleita vereadora em Nova Iguaçu em 1947, Carmelita foi a primeira mulher da história a se eleger para o cargo no Estado do Rio - Divulgação

Eleita vereadora em Nova Iguaçu em 1947, Carmelita foi a primeira mulher da história a se eleger para o cargo no Estado do RioDivulgação

Publicado 17/03/2026 12:42

Nova Iguaçu - No Mês da Mulher, a Galeria de Artes FENIG apresenta a exposição “Carmelita Brasil - empoderada na política e no samba”. A mostra fotográfica destaca momentos da primeira mulher eleita vereadora no Estado do Rio e pioneira como fundadora e primeira presidente de uma escola de samba, a Unidos da Ponte.

A exposição da história desse ícone da Baixada Fluminense e do empoderamento feminino é um olhar sobre a mulher que ousou pela liderança. Eleita vereadora em Nova Iguaçu em 1947, Carmelita foi a primeira e única mulher daquela legislatura na Câmara Municipal, e a primeira mulher da história a se eleger para o cargo no Estado do Rio. Nascida em Nova Iguaçu, ex-funcionária pública, ela atuou em favor do funcionalismo e da educação. Fazia reuniões para discutir a política em sua própria casa, e não tinha medo de expor suas opiniões.

“Os ensinamentos deixados por Carmelita Brasil, tanto no campo da política quanto no samba, mostram que a mulher pode e deve estar onde quiser. Empoderamento é mais do que uma palavra. O principal traço da Carmelita era a coragem. Sem coragem ela não chegaria a ser mulher pioneira e de enfrentamento para ocupar os espaços que ocupou”, destaca o jornalista e curador da exposição, Almeida dos Santos.

Em abril de 2021, por meio do então Presidente da Câmara e atual Prefeito Dudu Reina, a Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou a criação do Diploma Carmelita Brasil, entregue a mulheres que se destacam por suas ações. Uma das contempladas com o diploma, in memoriam, foi a jornalista Claudia Maria Luiz dos Santos, pelas contribuições à comunidade e ao jornalismo e como uma das curadoras da primeira exposição em homenagem à Carmelita Brasil.

“Sou o curador dessa exposição, mas essa pesquisa começou ao lado de outra grande mulher, a jornalista e cientista política Claudia Maria Luiz dos Santos, que faleceu em 2023. Continuar pesquisando a vida da Carmelita é um compromisso que tenho. Cláudia Maria foi fundamental para que pudéssemos mergulhar na história desta mulher”, completou Almeida.

A mostra estará em cartaz de segunda a sexta-feira, exceto feriados, de 13 de março a 5 de maio, das 9h às 16h30, na Galeria de Artes Fenig, que fica na rua Governador Portela, 812, segundo andar, no Centro de Nova Iguaçu. A realização é da Prefeitura de Nova Iguaçu, através da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT).

“A exposição é uma homenagem a todas as mulheres que estão nas lutas do dia a dia. Carmelita Brasil ousou na década de 1940 e inspirou a capacidade de liderança que é exemplo para todas as mulheres no presente e no futuro”, destacou o Presidente da FENIG, Miguel Ribeiro.

Serviço: Exposição “Carmelita Brasil - empoderada na política e no samba”

Abertura: Quinta-feira, 12 de março

Horário: 15h

Local: Galeria de Artes Fenig – Rua Governador Portela, 812, no Centro de Nova Iguaçu

Entrada: grátis

Em cartaz: de segunda a sexta-feira (exceto feriados), até o dia 5 de maio, das 9h às 16h30