A unidade terá capacidade para atender até 24 crianças por dia, sendo 12 por turno, nos períodos da manhã e da tarde - Divulgação

Publicado 10/03/2026 14:16

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu inaugurou, no bairro Rancho Novo, o Centro de Referência e Serviços para o Crescimento e Desenvolvimento da Primeira Infância (CRESCER). O novo equipamento público, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), é voltado ao atendimento de crianças de 0 a 6 anos, além de suas famílias e cuidadores, com foco no fortalecimento do desenvolvimento infantil e na proteção social de famílias em situação de vulnerabilidade.

Integrado à Política Nacional de Assistência Social, o CRESCER atuará em articulação com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e outras políticas públicas, como educação, saúde e direitos humanos. O espaço foi criado para promover o desenvolvimento infantil, prevenir violações de direitos, apoiar a parentalidade positiva e fortalecer os vínculos familiares.

A iniciativa faz parte das ações da Prefeitura de Nova Iguaçu para ampliar a rede de proteção social no município, com foco no cuidado integral às crianças e no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.

A primeira infância é uma fase decisiva para o desenvolvimento humano. Com o CRESCER, vamos oferecer um espaço de acolhimento, estímulo ao aprendizado e apoio às famílias, fortalecendo vínculos e garantindo mais proteção social às crianças que mais precisam”, destacou a secretária municipal de Assistência Social, Elaine Medeiros.

As inscrições para participar das atividades foram abertas nesta terça-feira (10) e devem ser feitas presencialmente no próprio CRESCER até sexta (13), das 10h às 16h O equipamento fica na Rua dos Comerciários, nº 164, no bairro Rancho Novo. Podem se inscrever famílias com gestantes, crianças de até 6 anos e seus cuidadores, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, beneficiárias de programas de transferência de renda, com histórico ou risco de violação de direitos ou com fragilização de vínculos familiares.

A unidade terá capacidade para atender até 24 crianças por dia, sendo 12 por turno, nos períodos da manhã e da tarde. Entre as atividades oferecidas estão reforço escolar e clube de leitura. Inicialmente, o espaço irá funcionar duas vezes por semana, sempre às segundas e quintas-feiras, das 9h às 17h.