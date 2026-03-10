A unidade terá capacidade para atender até 24 crianças por dia, sendo 12 por turno, nos períodos da manhã e da tardeDivulgação
Prefeitura de Nova Iguaçu inaugura Centro voltado ao desenvolvimento da primeira infância
A iniciativa faz parte das ações para ampliar a rede de proteção social no município
No Mês da Mulher, Clínicas da Família de Nova Iguaçu vão fazer atendimento especial aos sábados
A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu também vai oferecer planejamento familiar e a implantação de contraceptivo
Nova Iguaçu recebe evento de Música Brasileira em homenagem ao Dia Internacional da Mulher
O show propõe uma homenagem à força, sensibilidade e protagonismo feminino na música brasileira
Câmara de Nova Iguaçu realiza audiência para avaliação do Relatório de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2025
A apresentação foi realizada por servidores da área contábil da Prefeitura do município
Nova Iguaçu recebe dois novos postos do Café do Trabalhador
Unidades ampliam rede de combate à fome e reforçam oferta de mais de 4 mil refeições diárias no município
Rota da Mulher começa por Miguel Couto e reúne centenas de mulheres em manhã de serviços e acolhimento
Mobilização reuniu atendimentos de saúde por meio do Ônibus Rosa e do mamógrafo móvel, em parceria com o Governo do Estado
Assistência Social de Nova Iguaçu realiza mais de 5 mil atendimentos humanitários pós-chuva
CRAS retomam funcionamento após atuação emergencial das equipes durante as chuvas
Chuvas de fevereiro colocam 2026 entre os anos mais chuvosos da história de Nova Iguaçu
Em apenas 28 dias, três pluviômetros do município registraram volumes que figuram entre os dez maiores acumulados para o mês em mais de 100 anos
Prefeitura de Nova Iguaçu avança na proteção animal com mais uma etapa do Castramóvel
Unidade móvel ficará no Centro de Acolhimento ao Deficiente – Caiesp Castorina Faria Lima durante mês de março
