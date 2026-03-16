Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 16/03/2026 10:29

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou um projeto de lei que assegura às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o direito de portar e consumir alimentos próprios em parques aquáticos, bares, restaurantes e estabelecimentos similares no município. A proposta é de autoria do vereador Danielzinho da Padaria e tem como objetivo promover inclusão, respeito e qualidade de vida às pessoas com autismo e suas famílias.



De acordo com o texto, muitos autistas possuem restrições alimentares, seletividade alimentar ou necessidades específicas relacionadas à alimentação, o que pode dificultar a permanência em ambientes públicos que proíbem a entrada de alimentos externos. Com a nova medida, esses cidadãos passam a ter o direito garantido de levar seus próprios alimentos, respeitando suas necessidades individuais.



O projeto foi aprovado por unanimidade, durante a sessão ordinária, na última semana. Segundo o vereador Danielzinho, a iniciativa busca tornar os espaços de lazer e convivência mais acessíveis e acolhedores.

“Sabemos que muitas pessoas com TEA possuem rotinas e hábitos alimentares específicos, e essa realidade precisa ser respeitada. Nosso objetivo é garantir que elas e suas famílias possam frequentar esses locais com mais tranquilidade e dignidade”, destacou o parlamentar.