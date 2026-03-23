Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 23/03/2026 15:16

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou, em sessão ordinária, o projeto de lei, de autoria do vereador Aguinaldo Camu, que institui o Dia do Médico-Veterinário no calendário oficial do município. A proposta, aprovada em 1ª discussão, tem como objetivo valorizar os profissionais que atuam na promoção da saúde animal, no controle de zoonoses e na garantia do bem-estar da população.

Durante a discussão do projeto, o presidente Dr. Marcio Guerreiro destacou a importância da medicina veterinária não apenas no cuidado com os animais, mas também na saúde pública, reconhecendo o papel essencial desses profissionais na prevenção de doenças e na segurança alimentar. Segundo Camu, sua filha Mayara Peixoto, estudante do curso de Veterinária, o ajudou a construir o texto.

“Esta conquista é coletiva e reforça o compromisso desta Casa com a valorização de profissões essenciais para nossa cidade”, afirmou. A data será comemorada anualmente, no dia 9 de setembro.

Outro projeto aprovado, em 2ª discussão, foi o que criou o Dia da Beleza, celebrado no dia 25 de setembro, com ações, eventos e campanhas voltadas à valorização dos profissionais e à conscientização sobre a importância do cuidado pessoal. O vereador Danielzinho da Padaria assina o projeto que agora segue para sanção do Poder Executivo.

Na mesma sessão, parlamentares também fizeram uso da tribuna para parabenizar o comandante PM Perry Souza, do 20º BPM, pelo trabalho desenvolvido na região, ressaltando as ações de combate à criminalidade e a dedicação da corporação na promoção da segurança da população de Nova Iguaçu. “O 3º distrito tem sido beneficiado com a atuação firme do 20º”, explicou o vereador Thadeu do Marcos Fernandes.



Por outro lado, o vereador Baixinho da Van fez duras críticas à atuação da concessionária Águas do Rio. “Problemas recorrentes no abastecimento, cobranças indevidas e a falta de resposta às demandas da população. No bairro Miguel Couto, os moradores estão sem água há 15 dias”. Os parlamentares cobraram mais responsabilidade da empresa e pediram providências urgentes para melhorar os serviços prestados no município.