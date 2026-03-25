Ao todo, serão disponibilizadas 260 vagas para cirurgias de cães e gatos. Os agendamentos são realizados presencialmente, por ordem de chegada - Divulgação

Ao todo, serão disponibilizadas 260 vagas para cirurgias de cães e gatos. Os agendamentos são realizados presencialmente, por ordem de chegadaDivulgação

Publicado 25/03/2026 14:59

Nova Iguaçu - Austin será o quarto bairro a receber o Castramóvel da Prefeitura de Nova Iguaçu. A partir desta quarta-feira (25), a unidade móvel da Secretaria Municipal de Defesa e Proteção dos Animais (SEMDEPA) vai estacionar na Avenida Coronel Monteiro de Barros, próximo ao número 295, em frente ao contêiner do programa Segurança Presente. O primeiro dia será destinado somente para o agendamento para castração de animais, com atendimento a partir das 11h.

Ao todo, serão disponibilizadas 260 vagas para cirurgias de cães e gatos. Os agendamentos são realizados presencialmente, por ordem de chegada, e não há necessidade de levar o animal no dia da inscrição. As castrações terão início no dia 1º de abril e ocorrerão ao longo de todo o mês, sempre às quartas, quintas e sextas-feiras (exceto feriados), com datas informadas individualmente aos tutores, garantindo organização e melhor fluxo de atendimento.

A iniciativa integra a política permanente de controle populacional de animais no município, medida considerada essencial para reduzir casos de abandono, maus-tratos e proliferação de doenças. Desde a inauguração do Castramóvel, em dezembro do ano passado, a unidade já passou pelos bairros da Luz, Vila de Cava e Monte Líbano. Quase 900 cães e gatos já foram castrados gratuitamente, ampliando o acesso da população a um serviço veterinário que, na rede privada, tem custo elevado.

Para ter acesso ao serviço, o tutor deve residir em Nova Iguaçu e ter mais de 18 anos. É necessário apresentar cópias de identidade, CPF e comprovante de residência. Cada tutor poderá agendar a castração de um animal por mês. Protetores cadastrados na SEMDEPA poderão levar até quatro animais, ampliando o alcance social da ação.

Os critérios clínicos seguem protocolo veterinário para assegurar a segurança dos procedimentos. O animal deve ter entre seis meses e sete anos. Cães devem pesar entre 3,5kg e 25kg; gatos, no mínimo, 2kg. No caso dos machos, é obrigatório que ambos os testículos estejam na bolsa escrotal. Para a cirurgia, é exigido jejum absoluto de água e alimento por oito horas, banho no dia anterior e controle de pulgas e carrapatos, quando necessário. Cães devem ser levados com coleira, guia e focinheira (se necessário); gatos, em caixas de transporte.

