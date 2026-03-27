Festival gratuito de confeitaria em Nova Iguaçu terá aulas com chefs, concursos e atividades para toda a família
O projeto integra uma iniciativa cultural que já vem realizando oficinas gratuitas de confeitaria, oferecendo formação para jovens, adultos e empreendedores que buscam capacitação e geração de renda por meio da gastronomia
O projeto integra uma iniciativa cultural que já vem realizando oficinas gratuitas de confeitaria, oferecendo formação para jovens, adultos e empreendedores que buscam capacitação e geração de renda por meio da gastronomia - Divulgação
O projeto integra uma iniciativa cultural que já vem realizando oficinas gratuitas de confeitaria, oferecendo formação para jovens, adultos e empreendedores que buscam capacitação e geração de renda por meio da gastronomiaDivulgação
Nova Iguaçu - Nos dias 11 e 12 de abril, o município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, recebe o Festival de Confeitaria “Doce Futuro – Sabores da Terra”, evento com entrada gratuita que promete reunir amantes da gastronomia, empreendedores locais e famílias em torno do universo da confeitaria.
A programação acontece no Patronato (Sociedade Filantrópica São Vicente), das 10h às 18h, com aulas-show com chefs confeiteiros, concursos culinários, praça de alimentação, expositores e espaço kids.
Um dos destaques do festival é a participação da confeiteira Cristina Ruffatto, além do Concurso Chef Doce Futuro, voltado para ex-alunas de cursos de formação, e o Concurso Chef Amador, aberto ao público interessado em mostrar talento na cozinha.
O evento também presta homenagem à empreendedora Penha Monnerat, criadora da marca ARTpão, referência na panificação da região, com a entrega do Troféu Penha Monnerat.
O projeto integra uma iniciativa cultural que já vem realizando oficinas gratuitas de confeitaria, oferecendo formação para jovens, adultos e empreendedores que buscam capacitação e geração de renda por meio da gastronomia.
Serviço: Festival de Confeitaria Doce Futuro – Sabores da Terra Data: 11 e 12 de abril de 2026 Horário: 10h às 18h Local: Sociedade Filantrópica São Vicente – Patronato Endereço: Avenida Governador Portela, 382 – Centro – Nova Iguaçu (RJ) Entrada gratuita
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.