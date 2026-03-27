Obra de Fabiano Mixo em Nova Iguaçu reflete a persistência e o "absurdo" do trabalho no Brasil contemporâneo - Divulgação

Obra de Fabiano Mixo em Nova Iguaçu reflete a persistência e o "absurdo" do trabalho no Brasil contemporâneoDivulgação

Publicado 27/03/2026 13:16

Nova Iguaçu - O que significa empurrar uma pedra montanha acima em pleno 2026? Se para o existencialismo de Albert Camus o absurdo era a condição humana, para o cineasta e artista multimídia Fabiano Mixo, ele é o ponto de partida para uma revolta criativa com CEP definido. Nesta sexta-feira (27), o Sesc Nova Iguaçu abre as portas para uma obra inédita de SÍSIFO, uma videoinstalação que funde o rigor técnico do cinema imersivo à paisagem do bairro de Três Corações, na Baixada Fluminense, RJ.



Fabiano Mixo, que desenvolveu parte de sua trajetória em Berlim e teve trabalhos apresentados em circuitos como o Tribeca Festival (Nova York) e o Lumen Prize (Londres), nasceu em Nova Iguaçu e retorna às suas raízes para realizar um trabalho integralmente produzido no território. A obra afirma a potência criativa da região e conta com um núcleo artístico formado por colaboradores locais.

A atriz Anna Marcia Mixo é a protagonista do vídeo e confere à obra sua expressividade, transformando o esforço cíclico de Sísifo em uma experiência de profunda humanidade. Anna Marcia estabelece uma conexão ancestral em seu primeiro trabalho ao lado de seu filho, Fabiano Mixo. Essa conexão familiar entre artistas transborda para a tela, personificando a persistência proposta pela obra e criando uma relação intensa com o público.

Para Fabiano Mixo, a colaboração com o artista é o que estabelece o senso de realidade da instalação. "A pedra de Raimundo não é um adereço; ela é uma presença viva que permite ao público dimensionar o esforço físico da personagem", disse o diretor.

Para o público, a obra, selecionada pelo Edital Sesc RJ Pulsar, é uma oportunidade única de vivenciar, de forma gratuita, uma instalação com padrão internacional de festivais, mas com a temperatura e a urgência do território onde foi concebida.