As contramestras ? graduação hierárquica logo abaixo da de mestre ? Jaqueline Ferreira da Silva Gaspar, conhecida como Kew, e Lucilene Teixeira, a Shayna, são referências na modalidadeDivulgação
Protagonismo feminino ganha força na capoeira e transforma realidades em Nova Iguaçu
Duas mulheres têm na capoeira não apenas uma prática esportiva, mas um verdadeiro propósito de vida
Protagonismo feminino ganha força na capoeira e transforma realidades em Nova Iguaçu
Duas mulheres têm na capoeira não apenas uma prática esportiva, mas um verdadeiro propósito de vida
Representantes comerciais passam a ter data oficial no calendário de Nova Iguaçu
Projeto instituindo a nova data foi aprovado em Sessão extraordinária realizada na Câmara Municipal
Projetos voltados a pessoas com lúpus e TEA são aprovados na Câmara de Nova Iguaçu
Ações foram avaliadas em segunda votação, encaminhada ao executivo, e em primeira, que terá nova sessão
Festival gratuito de confeitaria em Nova Iguaçu terá aulas com chefs, concursos e atividades para toda a família
O projeto integra uma iniciativa cultural que já vem realizando oficinas gratuitas de confeitaria, oferecendo formação para jovens, adultos e empreendedores que buscam capacitação e geração de renda por meio da gastronomia
Obra de Fabiano Mixo reflete a persistência e o "absurdo" do trabalho no Brasil contemporâneo
Cineasta premiado internacionalmente inaugura obra inédita no Sesc Nova Iguaçu. Projeto reúne núcleo criativo de artistas da Baixada Fluminense
Castramóvel da Prefeitura de Nova Iguaçu chega a Austin para nova etapa de castração gratuita de animais
Ao todo, serão disponibilizadas 260 vagas para cirurgias de cães e gatos. Os agendamentos são realizados presencialmente, por ordem de chegada
Câmara de Nova Iguaçu aprova prioridade para pessoas com artrite
Iniciativa amplia o rol de pessoas já contempladas com prioridade, promovendo inclusão e atenção
Artemisia Escola de Mulheres e Bioeconomia participa da ExpoFavela com produtos naturais desenvolvidos por alunas do projeto
Público poderá conhecer e adquirir itens como sabonetes, shampoos, condicionadores, pomadas e séruns, todos produzidos de forma artesanal pelas mulheres participantes do projeto
Prefeitura de Nova Iguaçu e Instituto Ayrton Senna aceleram aprendizagem e já mostram resultados na rede municipal
Iniciativa já impacta quase 50 mil alunos, com foco na recomposição da aprendizagem, alfabetização e correção da distorção idade-série
Câmara de Nova Iguaçu aprova criação do Dia do Médico-Veterinário e debate segurança e serviços públicos
A proposta, aprovada em 1ª discussão, tem como objetivo valorizar os profissionais que atuam na promoção da saúde animal, no controle de zoonoses e na garantia do bem-estar da população
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