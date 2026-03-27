Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 27/03/2026 17:33

Nova Iguaçu – A Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou, nesta semana, dois importantes projetos de lei que reforçam a garantia de direitos e a promoção da inclusão no município.



Em primeira votação, foi aprovado o projeto de autoria do vereador Wesley Lopes que estabelece o atendimento prioritário às pessoas com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) em estabelecimentos públicos e privados. A proposta reconhece as dificuldades enfrentadas por pacientes com a doença autoimune, contribuindo para assegurar mais dignidade, agilidade e respeito no acesso aos serviços.



Já em segunda votação, os vereadores aprovaram o projeto do vereador Danielzinho da Padaria que garante às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o direito de portar alimentos próprios e utensílios em parques, bares e restaurantes. A medida visa atender às necessidades específicas desse público, considerando restrições alimentares e questões sensoriais, promovendo inclusão e qualidade de vida.



Durante a sessão, o presidente da Casa, Dr. Marcio Guerreiro, destacou em sua fala a importância da gratidão na vida pública. Ele ressaltou que o reconhecimento e a valorização das conquistas são fundamentais para fortalecer o trabalho coletivo e o compromisso com a população.



“Precisamos exercitar a gratidão diariamente, inclusive na política. É ela que nos mantém firmes no propósito de servir e de fazer o bem ao próximo”, afirmou o presidente.



Elton Cristo, que vinha exercendo mandato como suplente de deputado estadual na ALERJ, retornou à Câmara Municipal de Nova Iguaçu após deixar o cargo na Assembleia.