Publicado 09/04/2026 00:00

‘Nossa história vai virar cinema, e a gente vai passar em Hollywood’. Os versos dos músicos Claudinho & Buchecha dão o tom para uma nova cena na Baixada Fluminense. Até 12 de abril estão abertas as inscrições para o projeto ‘Nossa História Vai Virar Cinema’, um curso de roteiro e produção audiovisual que ocupará o Patronato, em Nova Iguaçu, com a missão de formar 25 novos talentos periféricos.



Direcionado a moradores da Baixada e das redondezas a partir de 15 anos, o curso não quer apenas ensinar a técnica, mas garantir a permanência dos alunos. Por isso, oferece uma ajuda de custo mensal de R$ 100,00, para quem comparecer a todas as aulas do projeto. Ao final, depois da escolha de um roteiro escrito pelos alunos, os participantes vão gravar um curta-metragem. Mais informações sobre o curso na página do instagram @nossahistoriaaudiovisual.



O curso ‘Nossa História Vai Virar Cinema’ é uma realização do Governo Federal, via Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).



Corpo docente premiado e foco na diversidade



A coordenação pedagógica fica a cargo do cineasta e roteirista Marçal Vianna, artista Iguaçuano com mais de 150 prêmios, que já trabalhou no programa ‘Vai Que Cola’ e cujo seu curta-metragem “Deus Não Deixa” está disponível no catálogo do Globoplay. Várias de suas produções participaram dos mais importantes festivais de cinema no Brasil, inclusive o de Gramado, e até internacionais.



As aulas de fotografia serão ministradas por MaCla Oliveira, premiada fotógrafa que atualmente trabalha no programa ‘Avisa lá que eu vou’, com Paulo Vieira. O corpo docente também conta com a presença dos profissionais Luana Ferreira, Laurrane Hotz, Vandrade, Dalton e Rosi Mohr.



A equipe reflete a diversidade que o projeto busca: entre os docentes estão profissionais pretos, LGBTQIAPN+ e PCDs, como Laurrane Hotz, que abordará a acessibilidade nos sets de filmagem. "Acreditamos que a oficina tem tudo para gerar novos talentos e, mais uma vez, fomentar o cenário do audiovisual na cidade", afirma Marçal.



Um curta-metragem e um legado

A experiência será prática: ao final dos dois meses de aulas presenciais, a turma escolherá, via votação e pitching, um roteiro autoral para ser produzido. O filme será rodado em padrão de cinema profissional e terá sua primeira exibição na confraternização de encerramento do curso.



A celebração final terá um toque de saudade e justiça histórica. Todos os alunos receberão o 'Diploma Fábio Mateus de Cinema e Artes', uma homenagem ao empreendedor cultural, ator e produtor falecido em 2023. Para os organizadores, o curso é uma extensão direta do legado deixado por Fábio na formação de artistas locais. Muitos professores foram alunos de Fábio no curso de Cinema da EncontrArte Audiovisual.



Acessibilidade e Inclusão

O projeto reservou vagas preferencialmente para grupos em vulnerabilidade social, incluindo mulheres, pessoas negras, indígenas, populações de terreiro, ciganos e pessoas com deficiência.



Para garantir que ninguém fique de fora, a sala de aula será no primeiro andar, com fácil acesso a cadeirantes, e o curta produzido contará com recursos de acessibilidade.



Serviço:



Endereço: Patronato São Vicente.

Rua Gov. Portela, 382, Centro, Nova Iguaçu.

Horário: Semanalmente, das 9h às 13h.

Público: Moradores da Baixada Fluminense e redondezas (mínimo 15 anos).

Duração: 2 meses (40h de conteúdo).