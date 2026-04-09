O serviço começou na última segunda-feira (6) e tem previsão de conclusão até esta sexta-feira (10)Divulgação
Prefeitura de Nova Iguaçu realiza intervenção na rede de drenagem no bairro Rancho Fundo
O serviço começou na última segunda-feira (6) e tem previsão de conclusão até esta sexta-feira (10)
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O serviço começou na última segunda-feira (6) e tem previsão de conclusão até esta sexta-feira (10)
Curso gratuito de cinema oferece ajuda de custo e realizará gravação de filme em Nova Iguaçu
Com o nome inspirado em música de Claudinho & Buchecha, o projeto ‘Nossa História Vai Virar Cinema’ abre inscrições
Nova Iguaçu intensifica vacinação contra o sarampo
Objetivo é atender especialmente aqueles que não encontram tempo para ir até um ponto de vacinação
Câmara de Nova Iguaçu aprova, em 1° discussão, projeto que prevê dispensa de uniforme escolar para estudantes com transtornos do neurodesenvolvimento
A proposta tem como objetivo promover mais inclusão, conforto e bem-estar no ambiente escolar
Hospital Geral de Nova Iguaçu faz primeira captação de coração do ano e reforça importância da autorização familiar
Apesar do número de notificações de potenciais doadores, hospital registra queda nas autorizações familiares e, consequentemente, na efetivação das doações
Protagonismo feminino ganha força na capoeira e transforma realidades em Nova Iguaçu
Duas mulheres têm na capoeira não apenas uma prática esportiva, mas um verdadeiro propósito de vida
Representantes comerciais passam a ter data oficial no calendário de Nova Iguaçu
Projeto instituindo a nova data foi aprovado em Sessão extraordinária realizada na Câmara Municipal
Projetos voltados a pessoas com lúpus e TEA são aprovados na Câmara de Nova Iguaçu
Ações foram avaliadas em segunda votação, encaminhada ao executivo, e em primeira, que terá nova sessão
Festival gratuito de confeitaria em Nova Iguaçu terá aulas com chefs, concursos e atividades para toda a família
O projeto integra uma iniciativa cultural que já vem realizando oficinas gratuitas de confeitaria, oferecendo formação para jovens, adultos e empreendedores que buscam capacitação e geração de renda por meio da gastronomia
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