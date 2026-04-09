O serviço começou na última segunda-feira (6) e tem previsão de conclusão até esta sexta-feira (10) - Divulgação

O serviço começou na última segunda-feira (6) e tem previsão de conclusão até esta sexta-feira (10)Divulgação

Publicado 09/04/2026 10:47

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu realizou intervenções em um trecho da rede de drenagem no bairro Rancho Fundo. A manutenção ocorre na esquina das ruas das Perpétuas e das Hortências e tem como objetivo desobstruir o sistema e restabelecer o fluxo adequado das águas pluviais. Executado pela Subsecretaria da Cidade, vinculada à Secretaria Municipal de Governo (SEMUG), o serviço começou na última segunda-feira (6) e tem previsão de conclusão até esta sexta-feira (10).

A obstrução da rede foi causada pelo descarte irregular de lixo em um canal localizado na Rua das Perpétuas, situação agravada pelas fortes chuvas de verão, especialmente as registradas em fevereiro. A avaliação é de Sérgio dos Santos Pinto Júnior, da SEMUG, responsável pela fiscalização do serviço.

“Parte da rede antiga ficou comprometida devido ao acúmulo de resíduos, o que impediu o escoamento normal da água. Com a intervenção, o sistema será normalizado”, destaca Sérgio.

Ele reforça que o descarte inadequado de lixo contribui diretamente para o entupimento da rede e dificulta a manutenção do sistema. “A colaboração da comunidade é fundamental para evitar novos transtornos”, completa.

Rios e canais também recebem manutenção preventiva

Além da intervenção no Rancho Fundo, a Prefeitura de Nova Iguaçu mantém ações permanentes de prevenção, com serviços de limpeza e manutenção de rios, canais e sistemas de drenagem em toda a cidade.

Com foco na melhoria do escoamento das águas pluviais e na redução dos impactos causados por chuvas intensas, especialmente no verão, o município intensificou os trabalhos de limpeza de rios e valões. As ações são realizadas em diversos pontos e integram o programa contínuo de manutenção e desassoreamento coordenado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Somente no último ano, foram retiradas mais de 50 mil toneladas de resíduos ao longo de cerca de 120 quilômetros de rios e valões. Entre os materiais encontrados estão pneus, carcaças de geladeiras, chassis de motocicletas e vasos sanitários, itens que comprometem a vazão das águas e aumentam o risco de alagamentos.

As operações de limpeza são realizadas de forma periódica, com o objetivo de preparar os cursos d’água para o período de chuvas, garantindo melhores condições de escoamento e contribuindo para a segurança da população.