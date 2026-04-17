Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 17/04/2026 11:37

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou, em segunda discussão, o Projeto de Lei que institui o Dia Municipal do Representante Comercial. A proposta tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho desses profissionais que desempenham papel fundamental no desenvolvimento econômico local, atuando como elo entre empresas e consumidores e contribuindo diretamente para o crescimento do comércio e da geração de renda no município.

Também ganhou destaque a aprovação, em primeira discussão, do projeto de autoria do vereador Thadeu do Marcos Fernandes, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Acompanhamento Psicológico para Mulheres Vítimas de Violência.

A iniciativa visa oferecer suporte emocional e psicológico às mulheres que enfrentam situações de violência, fortalecendo a rede de proteção e promovendo acolhimento humanizado, com foco na recuperação da autoestima e na reconstrução de vidas.



Ainda durante os trabalhos, os parlamentares prestaram homenagem ao servidor Sidney Menezes, com a votação da concessão da comenda Medalha de Mérito Comendador Soares. A honraria reconhece sua dedicação e relevantes serviços prestados ao município, sendo destacado por diversos vereadores como um exemplo de comprometimento e excelência no serviço público.