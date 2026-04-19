Nova Iguaçu está com inscrições para sua Brigada Florestal Voluntária - Divulgação

Nova Iguaçu está com inscrições para sua Brigada Florestal VoluntáriaDivulgação

Publicado 19/04/2026 13:38

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu vai abrir duas novas turmas do curso de formação da Brigada Florestal Voluntária. O objetivo é capacitar novos agentes para atuarem de forma efetiva e segura em ações de prevenção e resposta aos incêndios florestais visando a preservação do meio ambiente e a proteção das comunidades. As inscrições vão até o dia 8 de maio. Os formulários de inscrição estão em https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semam/cursos/.

O curso, uma parceria entre as secretarias municipais de Defesa Civil (SMDC) e de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), é realizado pela Guarda Municipal Ambiental (GAM). Ao todo, serão disponibilizadas 80 vagas para iguaçuanos, com idade mínima de 18 anos, que estejam inscritos no cadastro de voluntários da Defesa Civil municipal. Os interessados devem apresentar atestado médico informando estarem aptos física e mentalmente para participar da atividade e ter disponibilidade em horário integral. Também é obrigatório apresentar certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual (RJ) e da Justiça Federal (TRF 2º Região).

A primeira turma será capacitada entre os dias 9 e 12 de junho. Já a segunda turma passará pelo treinamento entre os dias 21, 22, 23 e 24 de julho. Ambas terão as três primeiras aulas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) - Campus Nova Iguaçu, na Avenida Governador Roberto Silveira, s/nº, bairro Moquetá, de 8h às 18h. O quarto e último dia será de simulação com queima controlada na Serra de Madureira.

Criado em 2023, o curso de formação da Brigada Florestal Voluntária já capacitou 220 agentes voluntários em oito turmas. Treinados para atuar tanto na prevenção quanto no combate às chamas, eles têm sido decisivos na redução dos incêndios florestais na cidade. No ano passado, antes de um incêndio ocorrido na APA Gericinó-Mendanha, os brigadistas abriram faixas e estradas de acesso ao topo do morro, facilitando a chegada das equipes e evitando maior devastação.

Município tem a maior redução de incêndios florestais em sete anos

Dados da Plataforma MAPBiomas, referência acadêmica e científica em análises geoespaciais, mostram que os incêndios florestais ocorridos ao longo de 2025 destruíram 255 hectares em áreas verdes. O número é 4,5 vezes menor em relação ao ano anterior, quando foram registrados 1.162 hectares queimados. Com isso, a redução foi de 78%, a maior desde 2019, quando a plataforma iniciou as observações.

O levantamento mostra que o mês de maior incidência de incêndios é julho, com média de 132 hectares por ano. Na sequência vêm junho (92,5), maio (76,57), agosto (64,85) e setembro (25,7). Embora apareça na terceira posição, maio costuma ser um mês de poucas queimadas. Em três dos últimos sete anos, não houve registros de incêndios florestais neste mês. Em duas ocasiões, foram apenas três hectares tomados pelo fogo. Em 2023, foram 19. O ponto fora da curva foi 2024, quando as chamas destruíram 511 hectares de áreas verdes, fazendo maio daquele ano o mês com o maior acumulado de áreas atingidas pelo fogo em toda a série histórica do MAPBiomas.

Para que se tenha uma ideia, este quantitativo de apenas um mês só não é superior ao total acumulado ao longo de 2024, quando foram registrados 1.162 hectares queimados, e 2023, com 668. Com 409 hectares incendiados, julho de 2023 também se destaca entre os mais destrutivos, superando o acumulado do ano de 2021, com 278 hectares, de 2025 (255), 2022 (231), 2019 (181) e 2020 (156).