Vereador Maninho do Cabuçu foi baleado na tarde desta quarta-feira (22), em Nova Iguaçu - Divulgação

Vereador Maninho do Cabuçu foi baleado na tarde desta quarta-feira (22), em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 22/04/2026 17:28

Nova Iguaçu - O vereador de Nova Iguaçu Germano Silva de Oliveira, conhecido como Maninho de Cabuçu, foi vítima de um atentado a tiros por volta das 15h desta quarta-feira (22), quando passava pela Avenida Abílio Augusto Távora, na altura de Cabuçu. Ele foi socorrido e levado para o hospital Geral de Nova Iguaçu.

As informações iniciais de testemunhas são de que Maninho teria reagido a uma tentativa de assalto, mas a Polícia Militar não confirmou a hipótese até o momento.



De acordo com testemunhas, Maninho estava nas proximidades do Posto Aliança, quando os suspeitos chegaram em uma moto, atiraram e fugiram em seguida. Moradores alertaram uma patrulha do 20º BPM (Mesquita), que trafegava pela região. Os agentes foram responsáveis pelos primeiros socorros e o levaram para a UPA de Cabuçu, onde recebeu atendimento inicial, foi transferido para o Hospital da Posse.



Em nota, a Câmara Municipal de Nova Iguaçu informou que “acompanha o caso com atenção e confia no trabalho das autoridades competentes para a apuração rigorosa dos fatos”. O presidente da Casa, Marcio Guerreiro, foi até a unidade de saúde para acompanhar a situação de perto e oferecer suporte ao colega parlamentar.