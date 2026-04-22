Vereador Maninho do Cabuçu foi baleado na tarde desta quarta-feira (22), em Nova IguaçuDivulgação
De acordo com testemunhas, Maninho estava nas proximidades do Posto Aliança, quando os suspeitos chegaram em uma moto, atiraram e fugiram em seguida. Moradores alertaram uma patrulha do 20º BPM (Mesquita), que trafegava pela região. Os agentes foram responsáveis pelos primeiros socorros e o levaram para a UPA de Cabuçu, onde recebeu atendimento inicial, foi transferido para o Hospital da Posse.
Em nota, a Câmara Municipal de Nova Iguaçu informou que “acompanha o caso com atenção e confia no trabalho das autoridades competentes para a apuração rigorosa dos fatos”. O presidente da Casa, Marcio Guerreiro, foi até a unidade de saúde para acompanhar a situação de perto e oferecer suporte ao colega parlamentar.
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