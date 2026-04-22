Vereador Maninho do Cabuçu foi baleado na tarde desta quarta-feira (22), em Nova Iguaçu - Divulgação

Vereador Maninho do Cabuçu foi baleado na tarde desta quarta-feira (22), em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 22/04/2026 21:35

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu pediu doações de sangue para o vereador Germano Silva de Oliveira , o Maninho de Cabuçu, que está internado em estado grave no Hospital Geral do município após ser baleado na tarde desta quarta-feira (22), na Avenida Abílio Augusto Távora, em frente ao posto aliança.

De acordo com o comunicado, Maninho foi vítima de perfuração por arma de fogo na região lombar, passou por cirurgia e está internado no CTI do Hospital da Posse em estado grave.

O parlamentar foi baleado por um homem que estava com um comparsa em uma moto e fugiu em seguida. Moradores acionaram uma patrulha da Polícia Militar, que socorreu a vítima e a levou para a UPA de Cabuçu. Lá ele recebeu os primeiros socorros e foi transferido para o Hospital da Posse.

O caso foi registrado na 56 DP (Comendador Sores), que ainda está em apurações preliminares do ocorrido. Embora a possibilidade de um assalto tenha sido levantada de início, a mesma não foi confirmada. Também há suspeita de que Maninho tenha sido vítima de um atentado político.