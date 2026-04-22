Vereador Maninho do Cabuçu foi baleado na tarde desta quarta-feira (22), em Nova IguaçuDivulgação
Câmara de Nova Iguaçu pede doações de sangue para vereador baleado em Cabuçu
Germano Silva de Oliveira passou por cirurgia no Hospital da Posse e está em estado grave
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Vereador Maninho do Cabuçu é baleado em Nova Iguaçu
Político estava em avenida movimentada, quando foi vítima dos disparos de dois criminosos em uma moto
Hospital Iguassú ultrapassa 12 mil nascimentos em dois anos e amplia atendimento na Baixada Fluminense
Unidade registra aumento da demanda e reforça assistência materno-infantil com estrutura completa e atendimento humanizado
Alunos com transtornos do neurodesenvolvimento ganham direito à flexibilização do uniforme escolar em Nova Iguaçu
Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou, em segunda discussão, o projeto de lei que dispensa a obrigatoriedade do uso de uniforme escolar
Acidentes de moto disparam e Hospital Geral de Nova Iguaçu bate recorde de atendimentos nos últimos anos
Secretaria de saúde do município mostra preocupação com dados alarmantes
Nova Iguaçu abre inscrições para sua Brigada Florestal Voluntária
O curso, uma parceria entre as secretarias municipais de Defesa Civil (SMDC) e de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), é realizado pela Guarda Municipal Ambiental (GAM)
Projetos de valorização profissional e apoio às mulheres marcam sessão na Câmara de Nova Iguaçu
A proposta tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho desses profissionais que desempenham papel fundamental no desenvolvimento econômico local
Prefeitura de Nova Iguaçu disponibiliza pagamento da Taxa Consolidada 2026 pela internet
Os recursos arrecadados são destinados à manutenção e ao aprimoramento dos serviços públicos municipais
Prefeitura de Nova Iguaçu realiza intervenção na rede de drenagem no bairro Rancho Fundo
O serviço começou na última segunda-feira (6) e tem previsão de conclusão até esta sexta-feira (10)
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