Espaço vai ampliar a rede especializada de atendimento ao autismo, com capacidade para receber 450 novos pacientes - Divulgação

Espaço vai ampliar a rede especializada de atendimento ao autismo, com capacidade para receber 450 novos pacientesDivulgação

Publicado 29/04/2026 18:55

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu entrega, nesta quinta-feira (30), às 16h, duas novas unidades de saúde que vão reforçar o atendimento: o TEAbraçar III, voltado ao cuidado de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e a Clínica da Família do bairro da Luz.

O TEAbraçar vai ampliar a rede especializada de atendimento ao autismo, com capacidade para receber 450 novos pacientes. A unidade contará com médicos de diferentes especialidades, como neuropediatria, psiquiatria infantil, pediatria, otorrinolaringologia e genética, além de equipe multidisciplinar formada por psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, assistentes sociais e outros profissionais. O espaço também terá atendimento voltado aos responsáveis, com suporte clínico, acompanhamento psicológico e rodas de conversa.

Já a Clínica da Família da Luz será a 61ª unidade da atenção primária do município com capacidade para realizar entre 8 mil e 10 mil atendimentos por mês. No local, a população terá acesso a consultas médicas, exames laboratoriais, vacinação e outros serviços.

Serviço:

Evento: Inauguração do TEAbraçar III e da Clínica da Família da Luz

Data: Quinta-feira, 30 de abril

Horário: 16h

Local: Rua Coronel Bernardino de Melo, 4345 – Luz, Nova Iguaçu