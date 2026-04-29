Nova Iguaçu inaugura primeiro Museu de Arqueologia e Etnologia do estado no Dia da BaixadaDivulgação
Data: Quinta-feira, 30 de abril
Horário: 9h
Local: Parque Histórico e Arqueológico de Iguassú Velha, Tinguá – Nova Iguaçu
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