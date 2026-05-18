Câmara de Nova Iguaçu recebeu alunos de Direito para palestra sobre o funcionamento do Poder Legislativo Municipal - Divulgação

Câmara de Nova Iguaçu recebeu alunos de Direito para palestra sobre o funcionamento do Poder Legislativo MunicipalDivulgação

Publicado 18/05/2026 11:44

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu (CMNI) recebeu, na última semana, a visita de alunos do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá – campus Nova Iguaçu, participantes da disciplina Núcleo de Prática Jurídica. Os estudantes, com idades entre 21 e 60 anos, conheceram de perto o funcionamento do Poder Legislativo Municipal e acompanharam atividades institucionais da Casa.

A visita foi acompanhada pelo coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, Marcio Rodrigues Oliveira. Durante a programação, os alunos participaram de palestras ministradas pelo procurador da CMNI, Leonardo Santos, pelo diretor legislativo, Paulo Jordão e pelo vereador Danielzinho da Padaria.

Os representantes da Câmara abordaram temas como o funcionamento do Poder Legislativo Municipal, dinâmica das sessões plenárias, atuação dos vereadores, relação entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além da importância da participação popular nas decisões políticas e administrativas do município.

Os estudantes também participaram de uma discussão sobre o Projeto de Lei, fictício, que trata da instituição da Tarifa Zero nos transportes públicos de Nova Iguaçu. O debate permitiu aos universitários compreenderem, na prática, como ocorre a tramitação de propostas legislativas, os impactos sociais de um projeto de interesse coletivo e a importância da análise técnica e jurídica das matérias apresentadas no Legislativo.

A iniciativa teve como objetivo aproximar os estudantes da prática legislativa e ampliar o conhecimento acadêmico sobre o funcionamento das instituições públicas. Os participantes também poderão utilizar a atividade para complementação acadêmica e contabilização de horas complementares exigidas pela universidade.

O professor Marcio afirmou que a visitação à Câmara foi uma experiência enriquecedora para a formação dos alunos, aproximando os estudantes da realidade institucional e política do município.