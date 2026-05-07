Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu completa um ano com mais de 40 mil atendimentos inaugura novos espaços - Divulgação

Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu completa um ano com mais de 40 mil atendimentos inaugura novos espaçosDivulgação

Publicado 07/05/2026 19:53

Nova Iguaçu - Criada para ampliar o acolhimento, a proteção e as oportunidades para mulheres de Nova Iguaçu, a Secretaria Municipal da Mulher (Semuni) completou um ano de funcionamento no final de abril. Em comemoração, foi preparada uma programação gratuita, nesta sexta-feira (8), para celebrar a data, como ações de bem-estar, capacitação e a inauguração de três novos espaços voltados ao fortalecimento feminino.

Pela manhã, às 9h30, a Secretaria da Mulher inaugura três novos espaços que passam a integrar sua estrutura: o Espaço de Conhecimento Irmã Yeda, o Auditório Dra. Maria Camardella e o Centro de Atividades Cristina Quaresma. Os ambientes celebram mulheres que deixaram legado nas áreas social, educacional, jurídica e na defesa dos direitos femininos. A cerimônia será reservada para autoridades convidadas e familiares das homenageadas.

De 12h às 17h serão realizados eventos gratuitos para as mulheres atendidas pela secretaria. Serão oferecidos, serviços de massoterapia, shiatsu, terapia auricular, hidratação facial, design de sobrancelhas e maquiagem. Haverá palestra com o tema “Atitudes Bem Me Quero para Vida e Negócios”, voltada ao desenvolvimento pessoal e profissional das participantes.

A vice-prefeita e secretária da Mulher, Doutora Roberta, destacou a importância dos serviços e comemorou o primeiro ano de atuação.

“Completar um ano com mais de 40 mil atendimentos mostra que esse trabalho já faz diferença na vida de muitas mulheres. Nosso compromisso é seguir ampliando o acolhimento, criando oportunidades e fortalecendo políticas públicas que transformem realidades”, afirmou.

Os eventos vão acontecer na sede da secretaria da Mulher, localizada na rua Terezinha Pinto, nº 297, no Centro de Nova Iguaçu.