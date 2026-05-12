Justiça encerrou disputa de mais de 10 anos pela posse do terreno onde está situado o Hospital Iguassú, na Baixada FluminenseDivulgação
Justiça garante à Prefeitura de Nova Iguaçu a propriedade do terreno do Hospital Iguassú
Com o resultado, o TJ-RJ encerrou uma disputa judicial pela propriedade do terreno iniciada em 2014
Justiça garante à Prefeitura de Nova Iguaçu a propriedade do terreno do Hospital Iguassú
Com o resultado, o TJ-RJ encerrou uma disputa judicial pela propriedade do terreno iniciada em 2014
Prefeitura de Nova Iguaçu vai instalar 350 câmeras com reconhecimento facial e leitura de placas em toda a cidade
O contrato para implantação do sistema foi assinado nesta semana pelo prefeito Dudu Reina, marcando o início da fase de execução do projeto
Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprova contas do Executivo referentes ao exercício de 2024
O processo de análise teve início após o envio, no dia 16 de março de 2026, do parecer prévio favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado
Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu completa um ano com mais de 40 mil atendimentos inaugura novos espaços
Em comemoração, foi preparada uma programação gratuita, nesta sexta-feira, para celebrar a data
Exposição celebra os 50 anos da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu
O público que visitar a exposição terá a oportunidade de conhecer os projetos realizados ao longo das cinco décadas
Câmara de Nova Iguaçu aprova projetos voltados à proteção das mulheres, infância e desenvolvimento rural
Proposta tem como objetivo garantir acolhimento e suporte psicológico às mulheres em situação de violência doméstica ou familiar
Nova Iguaçu inaugura o terceiro polo do TEAbraçar e Clínica da Família da Luz nesta quinta-feira
Espaço vai ampliar a rede especializada de atendimento ao autismo, com capacidade para receber 450 novos pacientes
Nova Iguaçu inaugura primeiro Museu de Arqueologia e Etnologia do estado no Dia da Baixada
O novo equipamento cultural será aberto no Dia da Baixada Fluminense e marca um passo importante na valorização das raízes históricas
Com histórias marcadas pelo amor aos animais, casais adotam novos pets em Campanha de Adoção em Nova Iguaçu
Evento foi promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Defesa e Proteção dos Animais
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