O contrato para implantação do sistema foi assinado nesta semana pelo prefeito Dudu Reina, marcando o início da fase de execução do projeto - Divulgação

O contrato para implantação do sistema foi assinado nesta semana pelo prefeito Dudu Reina, marcando o início da fase de execução do projetoDivulgação

Publicado 08/05/2026 19:56

Nova Iguaçu – A Prefeitura de Nova Iguaçu vai ampliar o monitoramento urbano com a instalação de 350 novas câmeras de segurança equipadas com inteligência artificial, reconhecimento facial e leitura automática de placas. Somadas às 80 já em operação no Centro de Operações de Nova Iguaçu (CONIG), a cidade passará a contar com 430 equipamentos de vigilância eletrônica. O contrato para implantação do sistema foi assinado nesta semana pelo prefeito Dudu Reina, marcando o início da fase de execução do projeto.

Os equipamentos serão distribuídos em vários pontos do município, como áreas centrais, acessos viários, pontes, viadutos e passagens de nível. A proposta é criar uma rede inteligente de monitoramento capaz de identificar veículos roubados, localizar suspeitos e auxiliar na busca por pessoas desaparecidas.

“As câmeras serão instaladas em pontos estratégicos da cidade, como centros urbanos, e também em áreas de estreitamento, como pontes, viadutos e passagens de nível. Nova Iguaçu será uma cidade mais vigiada, monitorada e com mais segurança”, destacou o prefeito Dudu Reina.

O sistema contará com quatro tipos de equipamentos: 150 câmeras de leitura automática de placas para cerco eletrônico, 176 câmeras fixas analíticas com inteligência artificial, 12 câmeras speed dome com rotação em 360 graus e 12 câmeras com tecnologia de reconhecimento facial.

Neste primeiro momento, toda a operação será integrada ao CONIG, que já monitora o trânsito. A Prefeitura também prevê a modernização da estrutura e a criação de uma nova base para o futuro Centro de Comando e Controle, na Via Light.

“As câmeras de reconhecimento facial poderão identificar pessoas com mandado de prisão e também auxiliar na localização de desaparecidos, como idosos e crianças. É tecnologia aplicada diretamente à proteção da população”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Fernando Bastos.

A instalação dos equipamentos deve começar em até um mês, com prazo estimado de seis meses para conclusão total do sistema. O centro de monitoramento contará com 12 estações de trabalho operadas por agentes treinados, guardas municipais e policiais militares.