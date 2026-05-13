Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 13/05/2026 10:49

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu (CMNI) aprovou, em primeira discussão, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instituir a política municipal de fornecimento gratuito de medicamentos de derivado vegetal à base de canabidiol e outras substâncias canabinoides nas unidades de saúde do SUS no município.

A proposta segue evidências científicas que apontam a eficácia desses medicamentos no tratamento de diversas condições de saúde, como epilepsia refratária, transtornos neurológicos e dores crônicas, ampliando o acesso da população a terapias modernas e já reconhecidas na comunidade médica.



Outro ponto de destaque foram as manifestações dos vereadores sobre a importância dos equipamentos públicos de saúde, com ênfase na Clínica da Família do Bairro da Luz e no espaço Teabraçar. Os parlamentares ressaltaram o papel fundamental dessas unidades no acolhimento, prevenção e acompanhamento da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, contribuindo para uma rede de atenção básica mais humanizada e eficiente.