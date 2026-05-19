Para muitas famílias, o momento representa o início de uma nova fase com mais segurança e estabilidade - Divulgação

Para muitas famílias, o momento representa o início de uma nova fase com mais segurança e estabilidadeDivulgação

Publicado 19/05/2026 18:12

Nova Iguaçu - O sonho da casa própria ficou mais próximo para 300 famílias de Nova Iguaçu. Na última semana, moradores participaram do sorteio que definiu a prioridade na escolha dos apartamentos do Condomínio Rio Grande do Norte, no residencial Villa Provance, localizado na entrada do bairro Ipiranga (Aliança).

Realizado pela Prefeitura de Nova Iguaçu, na Vila Olímpica, o evento marcou mais uma etapa do programa Minha Casa, Minha Vida que representa mais um avanço na oferta de moradia popular. A relação dos contemplados foi divulgada pela Subsecretaria de Habitação, ligada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, e publicada em Diário Oficial. Para muitas famílias, o momento representa o início de uma nova fase com mais segurança e estabilidade.

“A gente fica muito feliz em ver as pessoas realizando o sonho da casa própria. Cada família passa a ter um lugar para chamar de seu, com dignidade, segurança e sentimento de pertencimento. Ver tantas crianças acompanhando esse momento mostra que estamos ajudando a construir novas histórias, em um ambiente melhor, com espaço para brincar, crescer e viver com tranquilidade”, disse o prefeito Dudu Reina.

O Condomínio Rio Grande do Norte conta com 300 apartamentos distribuídos em 15 blocos de cinco andares, com quatro unidades por pavimento. Os imóveis possuem sala, cozinha, banheiro e dois quartos. Esta é a segunda etapa de entregas do Villa Provance neste ano. Em abril, outras 300 famílias participaram do sorteio referente ao Condomínio Piauí. No próximo dia 21 de maio, mais 300 unidades serão destinadas aos contemplados do Condomínio Sergipe. Ao todo, 900 famílias serão beneficiadas nesta fase do empreendimento.

Para muitos contemplados, a conquista representa estabilidade, independência e a oportunidade de oferecer melhores condições de vida aos filhos. É o caso de Luciane Cristina, de 45 anos, que enfrentou inúmeros obstáculos até realizar o sonho da casa própria e conquistar um lar para chamar de seu.

“Ouvir meu nome no sorteio foi uma emoção que eu não consigo explicar. Venho de uma realidade muito difícil, morei em casa de madeirite, passei boa parte da vida vivendo em lugares que não eram meus e enfrentei momentos de muita dor. Hoje, receber a oportunidade da minha casa própria representa mais do que um apartamento: representa recomeço, dignidade e o encerramento de um ciclo de violência. Agora eu posso olhar para os meus filhos e dizer que estamos começando uma nova história, construída com paz, esperança e segurança”, afirmou.

Após o sorteio e a definição das unidades, os contemplados seguirão para a assinatura dos contratos com a Caixa Econômica Federal, prevista para o próximo mês. A previsão é que a entrega das chaves aconteça entre o fim de junho e o início de julho, de acordo com o cronograma do Ministério das Cidades.

Futuros empreendimentos

Nova Iguaçu já entregou 600 moradias entre 2020 e 2021, deste empreendimento, nos condomínios Paraíba e Pernambuco. Atualmente, há 768 novos apartamentos em construção nos bairros Botafogo e Cabuçu, além de outras 2 mil moradias em fase de contratação junto à Caixa Econômica Federal.

As inscrições para essas futuras unidades estão previstas para o segundo semestre deste ano. O público-alvo são famílias com renda mensal de até R$ 3,2 mil.

O município também prevê a construção de outras 500 unidades destinadas ao reassentamento de moradores que vivem em áreas de risco ou em situação de vulnerabilidade social, ampliando a proteção social e o acesso à moradia segura.