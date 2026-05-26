Evento vai oferecer atendimento ao público das 10h às 22h, com suporte para emissão de documentos, regularização de pendências e orientação para pequenos negóciosDivulgação
Nova Iguaçu terá Semana do MEI com atendimento gratuito, palestras e orientação para empreendedores
Evento vai oferecer atendimento ao público das 10h às 22h, com suporte para emissão de documentos, regularização de pendências e orientação para pequenos negócios
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Evento vai oferecer atendimento ao público das 10h às 22h, com suporte para emissão de documentos, regularização de pendências e orientação para pequenos negócios
Nova Iguaçu promove mobilização contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes
Ação começou na Praça Rui Barbosa, seguiu pelas ruas do Centro da cidade e terminou no Paço Municipal
Futuros moradores participam de sorteio de apartamentos do Villa Provance e ficam mais perto da casa própria
Para muitas famílias, o momento representa o início de uma nova fase com mais segurança e estabilidade
CMNI recebe alunos de Direito para palestra sobre o funcionamento do Poder Legislativo Municipal
Estudantes conheceram de perto o funcionamento do Poder Legislativo Municipal e acompanharam atividades institucionais da Casa
Prefeitura de Nova Iguaçu faz intervenção em unidades de saúde administradas pela OS IDEAS
Organização passa por crise, e objetivo do executivo é garantir continuidade dos atendimentos
Câmara de Nova Iguaçu avança com projeto que amplia acesso ao canabidiol na rede pública de saúde
A proposta segue evidências científicas que apontam a eficácia desses medicamentos no tratamento de diversas condições de saúde
Justiça garante à Prefeitura de Nova Iguaçu a propriedade do terreno do Hospital Iguassú
Com o resultado, o TJ-RJ encerrou uma disputa judicial pela propriedade do terreno iniciada em 2014
Prefeitura de Nova Iguaçu vai instalar 350 câmeras com reconhecimento facial e leitura de placas em toda a cidade
O contrato para implantação do sistema foi assinado nesta semana pelo prefeito Dudu Reina, marcando o início da fase de execução do projeto
Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprova contas do Executivo referentes ao exercício de 2024
O processo de análise teve início após o envio, no dia 16 de março de 2026, do parecer prévio favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado
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