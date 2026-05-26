Evento vai oferecer atendimento ao público das 10h às 22h, com suporte para emissão de documentos, regularização de pendências e orientação para pequenos negócios - Divulgação

Evento vai oferecer atendimento ao público das 10h às 22h, com suporte para emissão de documentos, regularização de pendências e orientação para pequenos negóciosDivulgação

Publicado 26/05/2026 14:05

Nova Iguaçu - Quem é microempreendedor individual (MEI) ou sonha em abrir o próprio negócio terá três dias de orientação gratuita, palestras e atendimento especializado em Nova Iguaçu. A segunda edição da Semana do MEI acontece nos dias 26, 27 e 28 de maio, no TopShopping, reunindo serviços para regularização de empresas, capacitação e incentivo ao empreendedorismo.

Promovido pela Sala do Empreendedor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Nova Iguaçu, em parceria com o SEBRAE, o evento vai oferecer atendimento ao público das 10h às 22h, com suporte para emissão de documentos, regularização de pendências e orientação para pequenos negócios.

Um dos principais focos desta edição será o auxílio na entrega da Declaração Anual do MEI (DASN), cujo prazo termina no dia 31 de maio. A proposta é ajudar empreendedores a evitarem multas e manterem a situação fiscal regularizada.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Mário Lopes, destacou o crescimento do empreendedorismo em Nova Iguaçu e o papel da Prefeitura no fortalecimento dos pequenos negócios.

“Nova Iguaçu cada vez mais se consolida como uma cidade empreendedora. Hoje já temos mais de 50 mil MEIs registrados e esse número continua crescendo. A Prefeitura oferece atendimento gratuito para quem deseja se formalizar, com serviços que vão desde a abertura do MEI até o auxílio na emissão de notas fiscais e todo o suporte relacionado à atividade empreendedora”, afirmou.

Além dos atendimentos, a programação contará com palestras, painéis e feira de empreendedorismo feminino, abordando temas como vendas pelas redes sociais, precificação, organização financeira, atendimento ao cliente, moda, economia criativa e estratégias digitais para pequenos negócios.

O público também poderá acessar serviços gratuitos como emissão de DAS, abertura e baixa de MEI, parcelamento de débitos, cadastro para emissão de notas fiscais e orientações para formalização de empresas.