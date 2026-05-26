Relatório de gestão fiscal foi entregue na Câmara por representantes do Poder Executivo municipal - Divulgação

Relatório de gestão fiscal foi entregue na Câmara por representantes do Poder Executivo municipalDivulgação

Publicado 26/05/2026 21:24

Nova Iguaçu - A Comissão de Orçamento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou, nesta terça-feira, dia 27, audiência pública para apresentação do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º quadrimestre de 2026 da Prefeitura de Nova Iguaçu. A reunião foi presidida pelo vereador Vaguinho Neguinho, presidente da Comissão, com a presença do vereador Alcemir Gomes, membro.



Durante a audiência, o coordenador de Orçamento, Adriano Nicolau Ferreira, e o superintendente de Orçamento, Marcelo Barboza, apresentaram os principais indicadores fiscais do município.

Entre os destaques, o índice de gasto com pessoal sobre a Receita Corrente Líquida (RCL) ficou em 46,61%, dentro do limite máximo de 54% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Já o índice da Dívida Consolidada Líquida sobre a RCL alcançou 46,91%, abaixo do limite de 120% definido por resolução do Senado Federal.



Outro dado apresentado foi a Receita Corrente Líquida apurada no 1º quadrimestre de 2026, que atingiu R$ 2 bilhões e 550 milhões nos últimos 12 meses, representando um crescimento de 3,61% em relação ao 3º quadrimestre de 2025.

